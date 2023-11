Mit Organisationszweck und Sinn zum Ziel!

Roman P. Büchler weiß um die Vorteile einer effektiven Organisationsberatung

„Unternehmen, die einen starken Purpose verfolgen, sind in der Regel erfolgreicher und widerstandsfähiger als solche ohne klaren Organisationszweck“, erklärt Roman P. Büchler, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen. Durch die immer komplexere und dynamischere Geschäftswelt wachsen die Hürden und Unsicherheiten für Organisationen und Unternehmen stetig an. Damit diese Hürden nicht zum Stolperstein werden, empfiehlt Büchler, dass Organisationen einen klaren Sinn für ihr Handeln definieren. So sei ein Organisationszweck sowohl als Leitstern, als auch für die Motivation der Mitarbeitenden und die Bindung zum Kunden bedeutsam.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet und unterstützt Führungskräfte und Organisationen auf einer höheren Wirkungsebene. Er beantwortet die entscheidende Frage, wie sie ihren individuellen Zweck finden und diesen effektiv kommunizieren. Es brauche ein tieferes Verständnis der eigenen Identität, damit der Zweck tatsächlich inspiriert und zu einer stärkeren Kundenbindung führt. Büchler führt weiter aus: „Hierbei geht es um eine tief verankerte Vision, die alle Aspekte der Organisation durchdringt. Um diesen Zweck zu finden und zu formulieren, braucht es intensive interne Diskussionen.“ Das Fragewort „wofür“ nehme hierbei eine entscheidende Rolle ein und entspreche dabei am ehesten dem Sinn, nach dem gesucht wird.

Büchler, der sein Wissen ebenfalls als Autor und Dozent an Universitäten vermittelt, stützt sich in seinen Aussagen auch auf andere Experten. So führt er den US-amerikanischen Unternehmensberater Simon Sinek an, dessen Methoden er in seinen Strategien und unterstützenden Tätigkeiten einsetzt. Neben der Definition, die der erste Schritt ist, bedarf es einer zielführenden und effektiven Kommunikation. Diese entscheide darüber, ob der Organisationszweck seine Wirkung entfaltet oder nicht. Der CEO der FORAN GmbH hebt hervor, dass „ein Zweck, der zwar auf Papier existiert, aber nicht in der Unternehmenskultur und in den Handlungen der Mitarbeitenden verankert ist, bedeutungslos bleibt. Daher sollten Organisationen ihren Zweck aktiv in die täglichen Abläufe integrieren.“ Dies könne durch Schulungen, Rituale oder die Integration des Zwecks in die Unternehmenswerte geschehen. Darüber hinaus sei es entscheidend, den Zweck nicht nur intern, sondern auch extern zu kommunizieren. Potenzielle Kunden, Investoren und Partner müssen verstehen, wofür das Unternehmen steht und welchen Wert es in die Welt bringt. Eine klare und authentische Kommunikation des Zwecks könne dabei zu einer stärkeren Identifikation der Kunden mit der Marke und zu einer erhöhten Loyalität gegenüber führen.

Für Roman P. Büchler ist es ein persönliches Anliegen, seine Expertise nach außen zu tragen, um Organisationen in einer stets verändernden VUCA-Welt zu begleiten. Neben zahlreichen Blogbeiträgen und spannenden YouTube-Videos spiegelt sein erfolgreiches Buch „Die neue Leadership-DNA: Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung“ seine Erfahrung und seinen breiten Wissensschatz wider.

Wer auf der Suche nach neuen und innovativen Impulsen ist, wie sich Führung transformieren kann und sich schon heute für morgen ausrichtet, sollte einen Blick in das Werk werfen. Weitere Informationen und Kontakt zu Roman P. Büchler finden Sie unter www.foran.ch

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmäßig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmäßig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben.

