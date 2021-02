ARAG Verbrauchertipps

Briefmarke / Starkregen / Prank

Mehr als nur Porto: Briefmarken mit Matrixcode

Es ist ein Generationenwechsel: Im Rahmen ihrer Digitalisierung bringt die Deutsche Post heute eine neue Briefmarke auf den Markt. Ein Matrixcode neben dem Zeichen macht die Briefmarke nicht nur fälschungssicher, sondern lässt in Verbindung mit einer App eine Basis-Sendungsverfolgung für Briefe und Postkarten zu. Hier weisen die ARAG Experten einschränkend darauf hin, dass eine rechtsverbindliche Nachverfolgung von Briefen weiterhin nur mit einem Einschreiben möglich ist. Eine Mehrfachverwendung ist mit dem Matrixcode allerdings nicht mehr möglich. Dafür bietet die neue Marke einen zusätzlichen Mehrwert, der vor allem für Sammler interessant sein dürfte: Über die App erhalten sie Informationen zur Briefmarke und dem Motiv. Die Briefmarke “Digitaler Wandel” ist ab heute erhältlich; die Briefmarke “Sendung mit der Maus” folgt am 1. März 2021. Alte Briefmarken bleiben nach Auskunft der ARAG Experten weiterhin gültig.

Diese Versicherung hilft bei Starkregen

Vom Emsland bis zum Fichtelgebirge wird es nass. Sehr nass. Meteorologen sprechen sogar von einem Starkregen-Ereignis in der Südwesthälfte Deutschlands. Für die Bewohner besonders betroffener Regionen wie etwa dem Schwarzwald bedeutet das: Schotten dicht, denn es drohen Überschwemmungen. Schäden, die dadurch entstehen, sind nach Auskunft der ARAG Experten nicht mit der Wohngebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt. Damit sind lediglich Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel abgesichert. Einen Schutz vor Wasserschäden als Folge einer Überschwemmung bietet eine Elementarschadenversicherung, die zusätzlich abgeschlossen werden muss. Der Preis für die Versicherung richtet sich nach der Region, in der man wohnt. Je höher das Risiko einer Überschwemmung, desto teurer die Police.

Geschmacklose Pranks sind tabu

Früher war es der Klingelstreich, heute sind es so genannte Pranks (englisch für Streich, Scherz), die in den sozialen Netzwerken für Lacher sorgen. Mit einem Unterschied: Pranks sollen andere Personen vorführen und lächerlich machen. Das war einem Youtuber mit einem besonders geschmacklosen Streich gelungen, indem er eine ahnungslose Studentin in der Fußgängerzone mit einer derben, zweideutigen Frage ansprach und die fassungslose Frau dabei filmte. Das Video veröffentlichte er auf seinem Tiktok-Kanal. Die Vorgeführte fand die Aktion wenig witzig und zog vor Gericht. Mit Erfolg: Die Verbreitung des Films wurde untersagt. Eine Zuwiderhandlung könnte dem Scherzbold nach Auskunft der ARAG Experten 250.000 Euro Strafe oder sechs Monate Haft bescheren (Vom Landgericht Düsseldorf per einstweiliger Verfügung angeordnet, Beschluss vom 11.1.2021, Az:. 12 O 309/20).

