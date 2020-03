Auftragssteuerung aus der Cloud: symestic bietet MES-Funktionalität als SaaS-Variante an

MES-Spezialist erweitert Cloud-basierte SaaS-Produktlinie: Sicherstellung richtiger Abläufe sowie Monitoring und Analyse in der Fertigung

Dossenheim, 6. März 2020 – Die symestic GmbH ( www.symestic.com), Anbieter von MES-Lösungen, erweitert seine Cloud-basierte SaaS-Produktlinie um die Funktionalität “Auftragssteuerung”. Durch die SaaS-Lösung ergeben sich für produzierende Unternehmen signifikante Vorteile gegenüber klassischen On-Premises-MES: Der Wegfall von Investitionsausgaben für die Anwendung sowie kurze Einführungs- und Inbetriebnahme-Phasen erhöhen die Profitabilität. Zum Betreiben der Anwendung bedarf es keines speziellen IT-Know-hows und keiner internen IT-Infrastruktur, wie sie bei einem klassischen MES erforderlich sind. Die “Auftragssteuerung” ist mit dem Release Ende März 2020 verfügbar und folgt auf das kürzlich gelaunchte SaaS-Produkt “Produktionskennzahlen”. Das SaaS-Portfolio von symestic wird sukzessive ausgebaut.

“Eine Cloud-basierte SaaS-Anwendung ist die neue Art des MES und entspricht den zunehmenden Anforderungen von modernen Fabriken nach Flexibilität, Kalkulierbarkeit und hoher Wirtschaftlichkeit in dynamischen Märkten”, erklärt Uwe Kobbert, CEO der symestic GmbH. “Die Einführungs- und Inbetriebnahme-Phasen sind kurz und es entstehen keine Investitionsausgaben für die Software. Die monatlichen Kosten der SaaS-Lösung beinhalten Updates und Software-Maintenance. Es entstehen demnach keine Zusatzkosten. Jedes produzierende Unternehmen kann ohne interne Ressourcen oder Spezialwissen eine derartige Lösung betreiben. Mit Microsoft Azure als global verfügbare Plattform ist die einfache Skalierbarkeit und die internationale Verfügbarkeit gewährleistet.”

Einfache SaaS-basierte Auftragssteuerung für korrekte Abläufe

Die neue SaaS-basierte Funktionalität “Auftragssteuerung” von symestic dient der Sicherstellung des korrekten Ablaufs sowie dem Monitoring und der Analyse bei mehrstufigen und nicht linearen Arbeitsgängen. Die Anwendung gibt einen Überblick hinsichtlich Qualität, Variante und Ablauf. Die Web-basierte Technologie unterstützt u.a. die Konfiguration sowie graphische Modellierung des Fertigungsprozesses. Grundlage der Anwendung ist der internationale MES-Standard ISA 95.

Diese Lösung von symestic ist auf die Batch-orientierte Variantenfertigung ausgerichtet. Es wird bei der Steuerung der Aufträge durch den vorgesehenen Fertigungsprozess die manuelle Erfassung von Produktionsaufträgen ebenso ermöglicht wie die Übernahme von Fertigungsaufträgen von einem überlagerten ERP oder PPS. Auch eine Schnittstelle zu einem Produktionsfeinplanungstool (APS) ist integriert.

Darüber hinaus ist die Erfassung auftragsbezogener Stückzahlen (inkl. Ausschuss) und der Ausführungszeiten eines Auftrages sowie die Erfassung von Rüstzeiten und die Absicherung der autorisierten Bearbeitung eines Auftrags gegeben. Die Lösung lässt sich einfach hinsichtlich Produktionskennzahlen wie OEE, Stückzahlen, Taktzeit und Qualität erweitern.

Uwe Kobbert erklärt: “Die SaaS-Auftragssteuerung ist nur eine von mehreren zukünftig geplanten Erweiterungen unserer Cloud-basierten SaaS-Produktlinie. In Kürze wird symestic auch die Montagesteuerung sowie die JIS-Auftragssteuerung in diesem Modell anbieten. symestic arbeitet zudem kontinuierlich an Neuerungen zum SaaS-Produkt Produktionskennzahlen. Unsere Lösungen sind nach wie vor auch als On-Premises-MES verfügbar.”

Die 1999 gegründete symestic GmbH mit Sitz in Dossenheim ist Anbieter von Digitalisierungs-, Industrie 4.0-. und MES (Manufacturing Execution System)-Lösungen für eine profitablere Produktion. Die Produkte und Strategien unterstützen Unternehmen bei ihren Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ziel: Herstellungsprozesse effizient, fehlerfrei, termingetreu, flexibel und profitabel zu gestalten. Die Spezialisten fokussieren sich dabei auf die Bereiche Manufacturing Execution, Shop Floor, Automation sowie Konnektivität innerhalb der Digital Factory. Die symestic-Cloud- und On-Premises-Plattformen bieten für die technische Umsetzung skalierbare und zukunftsweisende Technologien auf Basis des internationalen Standards ISA 95.

