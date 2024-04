Ausbildungsplatz Notarfachangestellte (m/w/d) in Frankfurt am Main

Selzer Reiff Notare, Frankfurt bieten Ausbildungsplatz für Notarfachangestellte. Abwechslungsreichen Beruf mit Zukunft erlernen. Jetzt bewerben.

Frankfurt, 30. April 2024 – Für das Ausbildungsjahr 2024 stellt das Notarbüro Selzer Reiff Notare wieder einen Ausbildungsplatz für Notarfachangestellte in Frankfurt am Main zur Verfügung: ein abwechslungsreicher, gefragter Beruf mit besseren Gehaltsperspektiven als so mancher Akademiker.

„Wir machen Sie fit für diesen spannenden Job“, erklärt Notarin Bettina Selzer. „Hierbei ist es uns besonders wichtig, Ihnen ausgezeichnete Fachkenntnisse zu vermitteln. Bei der Ausbildung in einer Großkanzlei lernen Absolventen häufig nur einen Teilbereich der Aufgaben einer/eines Notarfachangestellten kennen. Bei uns hingegen werden Sie breit gefächert ausgebildet. Sie erhalten bereits während der Ausbildung die Möglichkeit, in enger Absprache mit uns, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen.“

Azubis der Kanzlei Selzer Reiff Notare schließen daher im Vergleich regelmäßig als Beste ihres Jahrgangs ab. „Es erwartet Sie ein sehr angenehmes und familiäres Arbeitsklima, überdurchschnittliche Bezahlung gemäß den Empfehlungen der RA- und Notarkammern und über die Ausbildung hinaus ein auf Dauer angelegter Arbeitsplatz“, betont Bettina Selzer. „Für Ihre Ausbildung sollten Sie über einen Realschulabschluss oder höher sowie gute Deutschkenntnisse verfügen und gerne mit Menschen zu tun haben.“

Weitere Infos und Bewerbung:

https://www.selzer-reiff.de/ausbildungsplatz-notarfachangestellte-frankfurt/

Über die Kanzlei Selzer Reiff Notare, Frankfurt

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. Seit 2011 sind wir als Notare in Frankfurt am Main tätig, seit einigen Jahren ausschließlich in diesem Bereich.

Die beiden Notarinnen Bettina Selzer und Sonja Reiff betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen, vornehmlich bei Eheverträgen, Testamenten und Immobilienkäufen. Für Unternehmen bieten Selzer Reiff Notare bei Gründungen, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen etc. die notwendige notarielle Unterstützung.

Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage). Damit ist der Ausbildungsplatz auch ausgezeichnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Tag-It: Ausbildung 2024, Ausbildungsplatz Notarfachangestellte, Notarfachangestellter, Jobs, Stellenausschreibung, Notar, Frankfurt am Main, Notarbüro, Notariat

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht und Familienrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht, im Gesellschaftsrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

Firmenkontakt

SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17



https://www.selzer-reiff.de

Pressekontakt

Kanzlei SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17



https://www.selzer-reiff.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.