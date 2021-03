Ausgezeichnet! Radisson Blu Resort Maldives holt wichtigen Titel bei den Luxury Lifestyle Awards 2021

Malediven/ München, 29. März 2021. Seit August 2020 eröffnet, kann sich das erste Radisson Blu auf den Malediven bereits über eine bedeutende Auszeichnung freuen. Die Mischung aus komfortablen Villen, abwechslungsreichen kulinarischen Erlebnissen sowie Weltklasse-Service sicherte dem Radisson Blu Resort Maldives den Titel “Bestes Luxushotel auf den Malediven” bei den kürzlich verliehenen Luxury Lifestyle Awards 2021.

Die Juror*innen zeigten sich begeistert von der Liebe zum Detail und der Hingabe des Teams, für jeden Gast ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Die Gäste des Radisson Blu Resort Maldives wählen aus verschiedenen Villen-Optionen, alle mit privatem Pool und einige davon über dem Wasser gelegen für das ultimative Indian Ocean Feeling.

“Das Radisson Blu Resort Maldives ist das erste Radisson Blu, das in dieser tropischen Destination eröffnet wurde”, sagt General Manager Zafer Agacan. “Ohne die Hingabe unseres Teams hätten wir diese Auszeichnung nicht bekommen. Es ist ihr unbedingtes Engagement, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten, das unsere Häuser auszeichnet.”

Huruelhi Island liegt 105 Kilometer vom internationalen Flughafen Velana in Male entfernt. Die Gäste erreichen die Insel mit dem Wasserflugzeug oder per Inlandsflug von Male nach Maamigili, von wo sie mit dem zum Schnellboot zu ihrem neuen tropischen Zuhause gebracht werden.

Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein bis drei Schlafzimmern. Hohe Decken, elegantes Mobiliar und moderne Kunst lassen die klare Architektur der Villen für sich wirken. Die luftigen Bäder sind mit freistehenden Badewannen und Regenduschen ausgestattet und bieten durch große Fenster uneingeschränkte Sicht auf den Indischen Ozean. Ultimativen Luxus verspricht die zweistöckige Presidential Suite für bis zu acht Erwachsene mit imposanten Räumlichkeiten im Innen- und Außenbereich, darunter ein privater Fitnessraum sowie ein Zimmer für Spa-Behandlungen.

Auch die sieben Restaurants und Bars sind entweder ganz im Freien oder sehr luftig und offen gestaltet. Leger genießen kann man am besten im Raha, (in der lokalen Sprache Dhivehi “Geschmack”), dem Ganztagesrestaurant des Resorts, hier schaffen helle Farben und Rattanmöbel einen südasiatischen Look. Alifaan bedeutet übersetzt “Feuer”. Die zentrale offene Showküche ist das Herzstück des Fine Dining Seafood Restaurants. Innovative Nikkei-Küche wird im Kabuki groß geschrieben, welches die Gäste durch einen Tunnel und über eine Art Marktplatz betreten, auf dem die frischen Zutaten demonstriert werden. Leichte Snacks und coole Drinks stehen im Eats & Beats, der luftigen Beach-Bar bereit. Wie bei Robinson Crusoe fühlt man sich derweil in der “Castaway Chic”-Bar Crusoe’s, die mit einem Schiffswrack und Hängeschaukeln ein stylischer Zufluchtsort nur für Erwachsene ist. Der Weinkeller The Lab, welcher an zwei Abenden der Woche oder nach individueller Vereinbarung öffnet, schafft eine unvergleichliche Kulisse für Wein und Cocktails gepaart mit feinem Essen, ideal für kleine Feiern und intime Zusammenkünfte. Den Abend lässt man anschließend stilsicher im Mahurab ausklingen, einer exquisiten Overwater-Wein- und Zigarrenbar mit unvergleichlicher Sicht auf den Ozean.

Über Radisson Blu Resort Maldives

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives

Bildquelle: @Radisson Blu Resort Maldives