auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530

Drahtlose TV-Klangübertragung für bessere Verständlichkeit
– 3 Hörverstärker-Profile per DSP: Normal, Rauschunterdrückung, Sprachverbesserung
– Hoher Tragekomfort: ideal auch für Brillenträger, ohne Druck auf Brillenbügel
– Rechter und linker Lautsprecher unabhängig voneinander einstellbar
– Flexibel dank vieler Anschlüsse: HDMI (ARC, eARC, CEC), AUX-In, Toslink
– Starker Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 20 Std. Laufzeit
– Klangvoller Nackenlautsprecher mit 2x 1,5 Watt (RMS)
Direkter Fernsehton ohne Lautstärkeprobleme: Der Funk-Hörverstärker und Nackenlautsprecher von auvisio überträgt den TV-Ton klar und deutlich. Drei voreingestellte Hörprofile optimieren den Klang für unterschiedliche Anforderungen – etwa zur Sprachverständlichkeit oder Geräuschunterdrückung. Die Fernsehlautstärke kann dadurch niedrig bleiben, während der Ton trotzdem gut verständlich ankommt.
Kabellose Bewegungsfreiheit: Die Funkverbindung zwischen Nackenlautsprecher und Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Raumwechsel innerhalb der Wohnung beeinträchtigen die Klangqualität nicht. Kabel entfallen vollständig.
Einfache Bedienung: Große, gut erreichbare Tasten am Gerät regeln Lautstärke und Profilauswahl. Die Steuerung funktioniert ohne Menüführung oder App-Installation – besonders vorteilhaft für ältere Nutzer.
Ergonomischer Tragekomfort: Das Nackenbügel-Design sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen. Die Bauform gewährleistet gleichmäßige Klangverteilung bei hohem Tragekomfort, auch über längere Zeiträume.
Universelle Konnektivität: Die Basisstation bietet HDMI-Anschluss (mit eARC, ARC und CEC), optischen Digitaleingang sowie AUX-Klinkeneingang. Damit lassen sich Fernseher, Hi-Fi-Anlagen und andere Audioquellen anschließen.
– Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530
– Praktische Dockingstation: lädt und verwahrt den Nackenlautsprecher
– Einstellbare Lautstärke für rechts und links
– 3 Hörverstärkungs-Profile: normal, Geräuschunterdrückung, Stimmverstärkung
– Ausgangsleistung: max. 2 x 1,5 Watt (RMS)
– Frequenzbereich: 200 – 5.000 Hz
– Musikleistung: 2x 1,5 Watt RMS, max. 6 Watt
– Übertragungs-Latenz: < 20 ms
– Kabellose Funk-Übertragung mit bis zu 10 Meter Reichweite
– Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen dank OpenEar-Technologie
– Lange Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden optimaler Klang ohne Aufladen
– Steuerung direkt am Nackenlautsprecher
– Eingänge: HDMI (ARC/eARC/CEC), optisch (Toslink), AUX-In (3,5 mm Klinkenbuchse)
– Stromversorgung Basisstation: per Netzteil
– Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt über die Basisstation
– Gesamtmaße: 23,9 x 18,1 x 6,7 cm, Gewicht: ca. 490 g
– Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher inklusive Basisstation, Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher, 3 Profile und DSP
ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3932-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
auvisio 2er-Set Funk-TV-Hörverstärker & Nackenlautsprecher KH-530, 3 Profile, DSP
Preis: 129,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-3934-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/nmbZzWmnyAdfEs7
