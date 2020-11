AVMS Audio Video Media Services präsentiert sich mit einer neuen Website

Digitalagentur formativ.net programmiert Internetauftritt für die AVMS GmbH. WordPress als Basis-CMS. Agile Softwareentwicklung bei der Erstellung von Internetanwendungen, Apps und Internetseiten.

Frankfurt, 18. November 2020 – Als Spezialist für professionelle Veranstaltungstechnik versorgt AVMS seine Kunden mit aktueller hochwertiger Technik für Messen, Veranstaltungen, Ladenbau und Werbung. Dieses umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsangebot galt es übersichtlich auf einer neuen Website zu präsentieren. Mit der Umsetzung wurde die Digitalagentur formativ.net beauftragt, die sich unter anderem auf die Webentwicklung und die Erstellung komplexer Internetseiten spezialisiert hat.

Basis für den Relaunch ist das freie Content Management System WordPress. Aufgrund seiner einfachen und flexiblen Bedienung eignet es sich ideal für den Aufbau der sehr inhaltsreichen neuen Website von AVMS.

Der Relaunch der Firmenhomepage soll die Vielzahl der Angebote bündeln und für den Besucher übersichtlicher darstellen. Die Internetexperten von formativ.net erstellten hierfür ein Konzept für ein modernes Webdesign und eine gute Bedienbarkeit (Usability). Insbesondere der Aufbau der einzelnen Seiten-Inhalte als sogenannte OnePager-Seiten ermöglicht ein schnelles und einfaches Auffinden aller Informationen – vor allem auf mobilen Endgeräten.

“Der Weg von Projektstart zum Launch fand im Rahmen einer agilen Softwareentwicklung statt”, erläutert Sebastian Mohila von der formativ.net Internetagentur den Projektablauf. “Nach einem Workshop vor Ort, in dem alle Anforderungen zu Inhalten, Seitenaufbau, Strukturierung und Usability/Layout erörtert und festgelegt wurden, sind wir direkt in den Aufbau der Seitenstruktur und in das Layout auf Basis eines Content Builders eingestiegen.”

Es entstand ein voll bedienbarer Prototyp, der anschließend als Grundlage für die Fertigstellung von Inhalten und Design-Details diente. In iterativen Abstimmungsrunden wurde die Website dann Bereich für Bereich in enger Absprache zwischen Kunde und Agentur erstellt.

“Die agile Arbeitsweise mit dem schrittweisen Vorgehen hat uns die notwendige Neustrukturierung der Inhalte sehr erleichtert”, betont Janosch Auth, der bei AMVS die Projektverantwortung trägt. “Mit formativ.net haben eine erfahrene Agentur an unserer Seite, mit der zusammen wir den Relaunch der Firmenhomepage schnell und unkompliziert zum Erfolg führen konnten.”

Als Content Builder kommt bei diesem Internetprojekt Elementor zum Einsatz. Die Mitarbeiter der AVMS GmbH können damit auf einfache Weise die Inhalte der umfangreichen Website selber verwalten. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Für die effiziente Verbreitung von News und Blog-Posts wurde zudem ein externes Plugin integriert, das News-Beiträge automatisch auf Facebook und Instagram postet. Content kann so direkt aus der Website heraus mit wenigen Arbeitsschritten auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens verbreitet werden. Eine On Page Optimierung für Suchmaschinen und Seitengeschwindigkeit gab der Internetseite den letzten Schliff.

Über die AVMS GmbH

AVMS wurde 1995 als Dienstleister für Festinstallationen in Berlin gegründet. Über die Jahre wurde die Geschäftstätigkeit immer weiter ausgebaut. Heute, im Jahr 2020, beschäftigt die AVMS-Gruppe rund 75 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und der Schweiz. Sie gehört damit zu den Top Dienstleistern der Medien- und Veranstaltungstechnik im deutschsprachigen Raum. AVMS ist ein 360° Dienstleister, der neben der Technik aus den Bereichen auch Ideen und Lösungen anbietet.

Über formativ.net – Agentur für Webentwicklung und digitale Kommunikation

Die Digitalagentur formativ.net oHG ist seit 20 Jahren als zuverlässiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation aktiv. Gegründet im Jahr 2000 begleitete die Agentur bis heute viele hundert Internetprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

