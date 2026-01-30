Ballermann Award 2026: Party-Oscar Vorfreude

Die 18. Verleihung der Ballermann Awards, die am 15. März 2026 in Willingen stattfindet, verspricht erneut ein großes Ereignis in der Partyszene zu werden.

Ein Überblick über den Ballermann Award

Seit 2006 hat sich der Ballermann Award als bedeutendster Preis der deutschen Party- und Eventszene etabliert. Diese Auszeichnung, bekannt als der ‚Party-Oscar‘, ist ein Muss für Künstler und Veranstalter der Partyszene. Zu den bisherigen Preisträgern zählen bekannte Namen wie Jürgen Drews, Mickie Krause, Mia Julia und Matthias Reim. Die Auszeichnung zieht regelmäßig Berichterstattungen in TV- und Printmedien an und setzt Maßstäbe in der Karriere der Preisträger. Mit dem Fokus auf Party & Charity und dem neu eingeführten Slogan ‚Mit jedem Bier retten wir ein Tier‘ setzt die Veranstaltung auch ein Zeichen für den Tierschutz.

2026 Ballermann-Gala in Willingen

Die diesjährige Gala-Veranstaltung wird exklusiv im Willinger Brauhaus ausgetragen, wobei ausschließlich VIP-Tickets vergeben werden. Medienpartner wie BallermannRadio und Ballermann- TV unterstützen die Veranstaltung und tragen zur medialen Reichweite bei. Der Award bildet traditionell den Auftakt für die Partysaison in Deutschland und verspricht, sowohl etablierte Stars als auch Newcomer anzuziehen.

Charity im Fokus

Der Ballermann Award verbindet wilden Partyspaß mit einem guten Zweck. Unter dem Slogan ‚Mit jedem Bier retten wir ein Tier‘ wird die Veranstaltung erneut die Arbeit von Gut Aiderbichl unterstützen. Seit sieben Jahren setzt sich Ballermann für den Schutz von Tieren ein und unterstützt Tierschutzprojekte von Gut Aiderbichl, der Heimat von mittlerweile über 9.000 geretteten Tieren. Die Verbindung von Partykultur und Tierschutz ist ein einzigartiges Merkmal der Partymarke Ballermann und des Ballermann Awards.

Nominierungen und Gaststars

Welche Künstler für den begehrten ‚Party-Oscar‘ nominiert sind und welche besonderen Gaststars zur Veranstaltung erwartet werden, wird das Ballermann-Award-Komitee, geleitet von Dieter Gross, in den kommenden Wochen bekannt geben. Die Spannung steigt unter Fans und Künstlern gleichermaßen, da die Verleihung als bedeutendstes Ereignis der Partyszene gilt. Regelmäßige, aktuelle Veröffentlichungen zum ersten Ballermann-Highlight des Jahres gibt es unter https://www.facebook.com/BallermannAwardInfo.

Der Ballermann Award wird seit 2006 vergeben und ehrt Künstler und Veranstalter der deutschen Partyszene für herausragende Leistungen. In Zusammenarbeit mit den Inhabern der Marke ‚ Ballermann‚ , Annette und André Engelhardt, sowie weiteren Partnern wie z. B. Ballermann-Radio setzt sich Dieter Gross für die Förderung des Events ein. Die Awards sind ein glanzvolles Highlight im deutschen Eventkalender der Partywelt.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

