E-world 2026: GreenPocket – intuitive Visualisierung von Energiedaten hilft gMSB, wMSB, Lieferanten und Unternehmen bei der Energiewende

Auf der E-world energy & water 2026 in Essen präsentiert GreenPocket innovative und besonders flexible Softwarelösungen für transparentes, effizientes und regulatorisch konformes Energiemanagement: Halle 5, Stand 5D105.

Köln, 29.01.2026

gMSB/Lieferanten: Transparenz und HEMS für Privatkunden

Einige gMSB haben die 20%-Quote erreicht. Auch die ersten Steuerboxen sind im Feld. Doch eine Frage bleibt: Wie kommen die Gateway-basierten Verbrauchsdaten bei den Kundinnen und Kunden an? Die geforderte Transparenz muss einfach zugänglich, anschaulich und nutzbar sein. Mit 100.000 visualisierten iMSys für über 30 Netzbetreiber unterstützt das GreenPocket-Team seine Marktpartner mit großer Erfahrung bei der schnellen und aufwandsarmen Umsetzung. Die Lösungen sind stabil, flexibel, White-Label-fähig, als App sowie Multimandanten-Modell einsetzbar und mehrspartenfähig, sodass auch Wärme, Gas und Wasser abgebildet werden. Ein intuitiver Registrierungsprozess erleichtert zudem das Onboarding.

Im letzten Jahr haben sich die Unternehmen Hausheld AG, Solandeo GmbH, Mako365 GmbH und GreenPocket GmbH zusammengeschlossen und bilden so die erste Full-Service-Plattform für Smart Metering in Deutschland. Ziel ist es, komplementäre Technologien zukunftssicher und intelligent zu vernetzen und neue Produktpotenziale entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfung zu erschließen. 2026 wird GreenPocket das EnergieCockpit so erweitern, dass Verbrauchsdaten zeitnah und sicher über die HAN-Schnittstelle direkt den Endnutzenden zur Verfügung gestellt werden können, auch für den Voll-Rollout. Künftig werden dabei auch Auflösungen unter 15 Minuten möglich sein.

HEMS-Lösungen elektrisieren den Versorgermarkt mit Blick auf das wachstumsstarke Prosumer-Segment. Ein HEMS soll dynamische Tarifangebote mit den Big Five (PV-Anlage, Batteriespeicher, Wallbox, Wärme-pumpe und iMSys) verbinden und so mithilfe von KI Optimierungspotenziale erschließen. In der Kombination mit Netzdienlichkeit und -tauglichkeit kann die Hausheld-Gruppe dem Markt einzigartige Lösungen anbieten. Spannende Einblicke in die neuen Möglichkeiten gibt es auf der E-world.

wMSB/Gebäudeverantwortliche: Energiemanagement für Ihre Assets – innovativ und einfach

wMSB und Lieferanten hingegen bedienen nicht nur Endkundenportfolien und das technikaffine Prosumer-Segment. Insbesondere in der Immobilienwirtschaft erfolgt gerade eine massive Digitalisierung des Gebäudebestandes hin zu einer modernen und energieeffizienten Gebäudebewirtschaftung. Unternehmenskunden erwarten neben Energiebelieferung und Messdienstleistungen auch Transparenz in Form von professioneller Energiemanagement-Software. GreenPocket hat hier im letzten Jahr intensiv in die Produktweiterentwicklung investiert, um den vielfältigen Anforderungen im Markt gerecht zu werden und klaren Produktnutzen mit einfacher Handhabung zu kombinieren.

Immobilienwirtschaft und Versorger: Verbrauchstransparenz für Gebäudebestand und Anlagen

Der neue digitale Zwilling ermöglicht Unternehmen mit großem Gebäudebestand wie etwa Kommunen, Universitäten, Kliniken oder der Wohnungswirtschaft eine realitätsnahe Abbildung von Gebäuden, Anlagen und Messobjekten. Durch die strukturierte Verknüpfung von Messdaten, Sensorinformationen sowie internen und externen Datenquellen wird Transparenz über Energieflüsse, Zusammenhänge und Effizienzpotenziale geschaffen. Die Lösung unterstützt ein hierarchisches, vergleichbares Monitoring und Benchmarking von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen und bildet damit die Grundlage für datenbasierte Analysen, fundierte Entscheidungen und ein passgenaues energiewirtschaftliches Management, etwa im Gebäudebetrieb, bei Photovoltaikanlagen oder Ladeinfrastruktur.

Intuitive Energiewende-Dashboards verschaffen Anwenderinnen und Anwendern sowie Versorgern oder wMSB einen schnellen Überblick über ihr Asset-Portfolio und machen Handlungsbedarfe frühzeitig sichtbar. So lassen sich Maßnahmen ableiten und Beschaffungsstrategien anpassen. Dazu werden direkt im EnMS-Tool Lastgänge von Gebäudeverbräuchen mit Rechnungen, Maßnahmendokumentationen und energetischem Gebäudesteckbrief verglichen. Im neuen integrierten Dokumentenmanagement können alle relevanten Dateien zentral gebündelt werden. Dokumente werden direkt Messobjekten zugeordnet, sind teamübergreifend verfügbar und unterstützen so transparente Prozesse und effizientere Arbeitsabläufe.

Kommunen: Energieberichte auf Knopfdruck – flexibel anpassbar

Anwenderinnen und Anwender wünschen sich, dass Energieberichte flexibel aus Komponenten erstellt, im Word-Format mit Beschreibungen ergänzt werden, flexibel auf beliebige Objekte anwendbar, auf Knopfdruck erstellbar und automatisch versendbar sind. Die GreenPocket EnMS bietet die automatisierte, Template-basierte Erstellung von Energieeffizienzberichten, die eine Dokumentation, etwa nach ISO 50001 oder VALERI, sowie internes und externes Reporting einschließlich Audits ermöglicht. So können beispielsweise kommunale Energieberichte in kürzester Zeit erstellt werden. Eine automatische Korrektur-Hilfe unterstützt bei der gezielten Identifikation fehlender Daten.

Parallel baut GreenPocket den Einsatz künstlicher Intelligenz aus: So unterstützt ein KI-Chatbot bei Analyse, Bewertung und Nutzung der Energiedaten, welcher sich perspektivisch in einen Maßnahmenassistenten entwickeln wird, der Energie- und Effizienzmaßnahmen automatisiert und proaktiv empfiehlt.

„Wir wollen, dass unsere Kunden nicht nur Zahlen sehen, sondern Energieflüsse wirklich verstehen. Mit dem digitalen Zwilling, KI-gestützten Analysen und automatisierten Reports können sie Trends erkennen, Potenziale aufdecken und operative Entscheidungen auf einer belastbaren Datenbasis treffen“, unterstreicht Dr. Thomas Goette, CEO von GreenPocket. „Wir freuen uns auf den Austausch auf der E-world und darauf, frische, spannende Impulse mitzunehmen“.

Über GreenPocket:

Die GreenPocket GmbH entwickelt intuitive Software, um das Energiemanagement für Unternehmen und Privathaushalte einfach und selbstverständlich zu machen. Seit 2009 hat das Kölner Unternehmen über 220 Projekte mit über 130 Kunden in 13 Ländern, mit Fokus auf Energielieferanten, Netz- und Messstellenbetreiber, erfolgreich durchgeführt und versorgt derzeit über 200.000 Messstellen mit seinen Softwarelösungen. Aktuell unterstützt GreenPocket in Deutschland über 30 Netz- und Messstellenbetreiber beim Smart-Meter-Rollout und visualisiert für diese Kunden mehr als 100.000 iMSys – Tendenz steigend.

Firmenkontakt

GreenPocket GmbH

Dr. Thomas Goette

Labor 3.09, Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

02213550950



http://www.greenpocket.de/

Pressekontakt

GreenPocket GmbH

Miriam Moosbauer

Labor 3.09, Schanzenstraße 6-20

51063 Köln

02213550950



http://www.greenpocket.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.