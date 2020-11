Berliner machen Gold zu Geld: Degussa bietet spezialisiertes Ankaufszentrum für Edelmetalle

Frankfurt am Main, 23. November 2020: Die Degussa Goldhandel GmbH hat ein Goldankaufszentrum in Berlin eröffnet. Damit reagiert Europas größter bankenunabhängiger Edelmetallhändler auf die weiterhin steigende Nachfrage im Ankaufsbereich. Um die Vielzahl der Kunden bestmöglich bedienen und beraten zu können, werden in den neuen Räumlichkeiten ausschließlich ausgebildete Goldschmiede sowie modernste Prüfgeräte zur Verfügung stehen.

Das spezialisierte Ankaufszentrum befindet sich in exklusiver Lage in der Fasanenstraße 69, unweit der seit 2013 existierenden Degussa Niederlassung. Auf rund 50 Quadratmetern bietet sich zusätzlicher Platz für eine ausführliche Kundenberatung sowie für die genaue Wertermittlung von Edelmetallprodukten – wie beispielsweise alte Münzen und Barren, Schmuckstücke, Silberbestecke oder andere Silberwaren.

Tobias Kascha, Niederlassungsleiter Degussa Berlin: “Wir verfügen mit dem Ankaufszentrum über noch mehr Kapazitäten für Kunden, die ihre Edelmetallstücke verkaufen wollen und dabei einen vertrauensvollen und professionellen Händler suchen. Die neuen Räumlichkeiten in der Nähe zum Stammgeschäft sind eine sinnvolle Ergänzung für uns und unsere Kunden. Als die Anlaufstelle Nummer 1 in Berlin für den Goldankauf bieten wir das am besten ausgebildete Personal und die modernsten technischen Geräte für eine faire Preisberechnung, die die verschiedenen Metallanteile bis auf die Nachkommastellen ermittelt – diese Expertise ist in der Stadt einzigartig.”

Zusammen mit München, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf ist Berlin der fünfte Degussa Standort im Bundesgebiet, der ein spezialisiertes und exklusives Ankaufszentrum bietet. Neben den internationalen Niederlassungen in London, Zürich, Genf und Madrid ist die Degussa in insgesamt elf deutschen Städten vertreten. Damit verfügt das Unternehmen über eines der größten stationären Netzwerke unter den Edelmetallhäusern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.de.

Über die Degussa Goldhandel

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro.

