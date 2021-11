Berufsunfähigkeitsversicherung frühzeitig abschließen? – Aktuelle Verbraucherfrage der ERGO Vorsorge Lebensversicherung

Experten der ERGO Group informieren

Peter W. aus Rostock:

Immer wieder lese ich, wie wichtig es ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung so früh wie möglich abzuschließen. Aber ist das wirklich sinnvoll?

Oliver Horn, Vorsorgeexperte von ERGO:

Es gibt mehrere Gründe, die für einen frühzeitigen Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) sprechen: Jüngere Menschen haben meistens noch wenige oder gar keine Vorerkrankungen und bekommen daher sehr günstigen Versicherungsschutz. Auch schon für Schüler, Studenten oder Auszubildende gibt es passende Tarife. Wer erst später eine BU abschließt und Vorerkrankungen hat, muss mit Leistungsausschlüssen oder Risikozuschlägen rechnen. Dazu kommt: Berufsunfähigkeit kann auch junge Menschen treffen. Kann beispielsweise eine Schülerin aufgrund eines Reitunfalls lange Zeit die Schule nicht besuchen, unterstützt eine BU in dieser Zeit unter anderem mit einer monatlichen Rentenleistung. Wer in jungen Jahren eine BU abschließt, sollte darauf achten, dass eine spätere Erhöhung durch Ausübung einer Nachversicherung möglich ist beziehungsweise, dass der Versicherungsschutz durch den Einschluss einer Beitragsdynamik automatisch mitwächst. Denn im Laufe der Jahre ändern sich die Lebensumstände und damit auch der finanzielle Bedarf. Übrigens: Bei einer BU geht es nicht nur um körperliche Einschränkungen, sondern auch um psychische. Das ist wichtig zu wissen, denn mittlerweile sind psychische Erkrankungen die mit Abstand häufigste Ursache für eine Berufsunfähigkeit.

