Beschleunigt die neue Regierung die Energiewende?

Ob Öko- oder Kohlestrom, für den elektrischen Verbraucher macht es keinen Unterschied.

Einen elektrischen Verbraucher interessiert nicht, wie der benötigte Strom erzeugt wurde. Ob von klimafreundlichen und regenerativen oder von fossilen Kraftwerken – der Verbraucher nimmt jede verfügbare Energie. Auch in Bezug auf die Energiemenge ist ein eingeschalteter Verbraucher nicht wählerisch. Ob effizient oder nicht – in dieser Beziehung ist sein IQ meist so hoch wie der eines Christbaumes.

Seit Jahren wird an dem Umbau unserer Energieversorgung hin zu einer regenerativen und umweltschonenden Erzeugung gearbeitet. Vielen geht die Energiewende nicht schnell genug. weiterlesen…

Mehr Effizienz: Vorhandene Energien so effizient wie möglich zu nutzen gewinnt für Unternehmen immer größere Bedeutung. Es gilt Energienetze gleichmäßig auszulasten, teure Lastspitzen zu vermeiden und unnötige Energiekosten zu verhindern. Gebot der Stunde ist es exakte Prognosen zu treffen, Einsparpotenziale zu erkennen und richtige Strategien zu entwickeln. Das System von KBR hilft dem Energieverantwortlichen diese Aufgaben zu erfüllen.

