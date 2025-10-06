Beteiligung von mehr als 10% an börsennotierter PRO DV AG

Gründer der FAS AG und PAS Financial Advisory AG Ingo Weber beteiligt sich mit mehr als 10% an der börsennotierten PRO DV AG

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Carcharodon Capital GmbH, Ingo Weber, beteiligt sich mit mehr als 10% an der börsennotierten PRO DV AG.

Ingo Weber hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich verschiedenste Unternehmen, insbesondere im Service-Sektor, aufgebaut oder gekauft und verkauft. Zu seinen bekanntesten Gründungen und Exits zählen die FAS AG (verkauft 2017 an die WTS-Gruppe) und die PAS Financial Advisory AG (verkauft 2024 an CFGI).

Die PRO DV AG ist aus Sicht von Ingo Weber eine bisher unentdeckte Perle am Beratungsmarkt und mit ihrem Fokus auf kritische Infrastruktur („KRITIS“) gerade in der heutigen Zeit sehr spannend positioniert. Mit der Übernahme der Assets der NETFOX AG, Potsdam, konnte zudem große Expertise im Bereich der Sicheren Infrastrukturen hinzugewonnen werden sowie mit Markus Böttcher als zusätzliches Vorstandsmitglied eine sehr erfahrende Person im Aufbau und Vertrieb von Unternehmen.

Der bisherige Aktienkurs der Gesellschaft spiegelt nach Einschätzung von Ingo Weber das bereits vorhandene sowie das jetzt neu hinzugewonnen Potenzial bei weitem nicht wider, insbesondere auch vor dem Hintergrund der zusätzlich noch vorhandenen sehr hohen steuerlichen Verlustvorträgen und der jetzt neu bestehenden handelsrechtlichen Ausschüttungsfähigkeit der Gewinne.

Über PRO DV AG

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standort in Düsseldorf und Berlin. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden in den Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Das Thema Informationssicherheit ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

Weitere Informationen unter prodv.de.

Die Carcharodon Capital GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland, die sich auf Frühphasenfinanzierungen von Start-ups im Bereich AI und B2B-SaaS spezialisiert hat. Mit über 50 Investments, mehreren erfolgreichen Exits und mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet das Team Gründer nicht nur mit Kapital, sondern auch mit aktiver Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung. Der Investitionsfokus liegt auf innovativen Lösungen in den Bereichen Consulting, Accounting, Reporting und Taxation – ergänzt durch ein offenes Portfolio für außergewöhnliche Ideen. Der Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft, Ingo Weber, hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich verschiedenste Unternehmen, insbesondere im Service-Sektor, aufgebaut oder gekauft und verkauft. Zu seinen bekanntesten Gründungen und Exits zählen die FAS AG (verkauft 2017 an die WTS-Gruppe) und die PAS Financial Advisory AG (verkauft 2024 an CFGI).

