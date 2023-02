biolitec präsentiert Urologie-Laser LEONARDO DUAL 200 auf der EAU 2023 in Mailand: Multipler Einsatz bei Prostata-, Blase- und Nieren-OP

Leistungsstarker Diodenlaser LEONARDO DUAL 200 der biolitec kann Ejakulationsfunktion bei minimal-invasiver BPH-Behandlung erhalten – Vorstellung von neuem Behandlungsprotokoll „LEST“ von Prof. Leonardi aus Italien auf dem EAU-Kongress in Mailand

Jena, 07. Februar 2023 – Urologen wollen natürlich bei der Behandlung ihrer Patienten immer die beste Behandlungsmethode für die jeweilige Krankheit auswählen. Der innovative und leistungsstarke Diodenlaser LEONARDO DUAL 200 der biolitec kann u.a. das Risiko von Ejakulationsstörungen bei der Therapie der Benignen Prostatahyperplasie (BPH) effizient reduzieren.

So hat Prof. Rosario Leonardi, Leiter der Abteilung urologische und andrologische Chirurgie der Musumeci GECAS Clinic Gravina of Catania, Italien, mit seinem Ärzteteam die LEST-Technik entwickelt, die es ermöglicht, die Ejakulationsfunktion zu erhalten.1

Bei der „Leonardi Ejaculation Sparing Technique“ (LEST) wird der Diodenlaser LEONARDO DUAL 200 der biolitec verwendet, der der einzige medizinische Laser ist, mit dem die Wellenlängen 980 nm und 1470 nm für die optimale Vaporisation miteinander kombiniert werden können. Zusammen mit der TWISTER-Laserfaser der biolitec können im Kontaktmodus mit hoher Präzision und Kontrolle in kurzer Zeit große Gewebemengen abgetragen werden. Gleichzeitig wird das für die Ejakulation wichtige, von Prof. Leonardi und seinem Team benannte „ejakulatorische Dreieck“ geschont. In der Regel wird nach der Behandlung kein Kortison oder Schmerzmittel gegeben, weil die Patienten nicht an signifikanten Beschwerden beim Harnlassen leiden. Prof. Leonardi wird die LEST-Technik zusammen mit neuesten Erkenntnissen auf dem Kongress EAU am 11. März 2023 voraussichtlich ab 18.00 Uhr oder später in der Video Session 07 „Refining BPH enucleation“ (Nr. V054) vorstellen.

Die TULA-Therapie bei nicht-muskelinvasiven Blasentumoren kann ambulant und ohne Betäubung durchgeführt werden. Dies ist besonders für Risikopatienten ein erheblicher Vorteil und ermöglicht auf diese Weise auch Behandlungen bei erneut auftretenden nicht-muskelinvasiven Blasentumoren.

Der LEONARDO DUAL 200 Laser der biolitec ist darüber hinaus für die partielle Nephrektomie hervorragend geeignet. Modernste Fasern gewährleisten eine optimale Schonung der Nieren und reduzieren Parenchymschäden und Ischämiezeiten auf ein absolutes Minimum. Da zudem die Blutversorgung der Niere nicht unterbrochen werden muss, ist eine bessere Erhaltung der gesamten Nierenfunktion möglich.

Des Weiteren können Kondylome, Strikturen sowie Tumore des oberen Harntraktes mit dem LEONARDO DUAL 200 Lasersystem der biolitec behandelt werden.

Besuchen Sie uns auf dem EAU-Kongress vom 10. – 13. März 2023 in Mailand an Stand Nr. L10. Ausführliche und weiterführende Informationen über die gesamte Bandbreite der biolitec-Lasertherapien für die Urologie finden Sie auf unserer Messeseite unter: www.biolitec-fair.com/urology

1 Leonardi, Rosario: „The LEST technique: Treatment of prostatic obstruction preserving antegrade ejaculation in patients with benign prostatic hyperplasia“, in: Archivio Italiano Di Urologia E Andrologia 2019, 91(1), 35-42. https://doi.org/10.4081/aiua.2019.1.35



Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Ganz neu ist die gewebeerhaltende biolitec® Laser-Methode ThyLA bei einer gutartig vergrößerten Schilddrüse. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

