BlackLine® erhält den SAP® Global Finance and Spend Management Partner Excellence Award 2025 für erfolgreiche Partnerlösungen

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 14. Oktober 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), gibt bekannt, dass es den SAP® Global Finance and Spend Management Award for Partner Excellence 2025 für Partner Solution Success erhalten hat. Die Auszeichnung wurde von SAP an die leistungsstärksten Partner für herausragende Beiträge im Bereich Finance-and-Spend-Management verliehen. Die Preisträger unterstützen in Zusammenarbeit mit SAP ihre Kunden dabei, innovativ zu sein, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und ihre Abläufe zu vereinfachen.

„Unsere Partnerschaft mit SAP basiert darauf, Finanzverantwortliche in die Lage zu versetzen, strategischen Mehrwert zu schaffen“, sagt Owen Ryan, CEO von BlackLine. „Als führender Partner für das Office of the CFO unterstützen wir unsere gemeinsamen Kunden dabei, ihre Prozesse mit hochintegrierten Echtzeitdaten zu transformieren, die für die Navigation in einer komplexen globalen Landschaft erforderlich sind. Diese Auszeichnung würdigt die unglaublichen Ergebnisse, die unsere Kunden erzielen, und wir freuen uns auf unsere weitere gemeinsame Innovationsarbeit, bei der wir vertrauenswürdige KI und Intelligenz in die Transformation des Finanzwesens einbringen.“

Die Nominierungen basieren auf internen SAP-Vertriebsdaten. Ein Lenkungsausschuss ermittelt dann anhand zahlreicher Kriterien die Gewinner der verschiedenen Kategorien.

„Der SAP Partner Excellence Award im Bereich Finance-and-Spend-Management wird an Partner verliehen, die sich durch Innovation, strategische Umsetzung und ausdauerndes Engagement für den Erfolg ihrer Kunden bei der Verbesserung der Finanzleistung und der Optimierung des Ausgabenmanagements auszeichnen. SAP fühlt sich geehrt, diese Partner auszuzeichnen, deren vertrauensvolle Zusammenarbeit messbaren Mehrwert schafft und transformative Ergebnisse für Kunden weltweit erzielt“, sagte Devesh Sharma, GVP für Ecosystem, SAP Finance and Spend Management.

Gemeinsam besser: SAP und BlackLine setzen Goldstandard für Record-to-Report

BlackLine ist ein SAP-Platin-Partner, der speziell auf die SAP-Software abgestimmte Lösungserweiterungen im Portfolio hat. BlackLine bietet robuste Funktionen für den Record-to-Report-Prozess und konzerninterne Governance, die einem exklusiven Qualifizierungsprozess für SAP-Lösungserweiterungen unterzogen wurden. Gemeinsam bieten SAP und BlackLine den Goldstandard für den Record-to-Report-Prozess, indem sie eine vollständig integrierte End-to-End-Lösung bereitstellen, welche die Genauigkeit, Effizienz, Automatisierung und Intelligenz maximiert.

„Man muss sicherstellen, dass man über die beste Technologie verfügt“, sagt Jose Prado, Global R2R BlackLine Design Lead bei Anglo American. „Deshalb sind wir eine Partnerschaft mit BlackLine eingegangen. Das Unternehmen ist nicht nur führend in diesem Bereich, sondern lässt sich auch nahtlos in SAP integrieren.“

Diese durchgängige Integration befreit Finanz- und Buchhaltungsteams von manuellen Aufgaben und ermöglicht es ihnen, sich auf die Bereitstellung strategischer Erkenntnisse zu konzentrieren, die das Unternehmen voranbringen.

Mehr als 1.200 weltweit führende Unternehmen setzen derzeit BlackLine zusammen mit SAP ein, um eine zukunftsfähige Finanzabteilung aufzubauen. Weitere Informationen zu den Lösungen für den Finanzabschluss finden Sie unter blackline.com/sap.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das „Office of the CFO“, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt.

Die umfassende Studio360-Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Einblicke in Echtzeit durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt.Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as „may,“ „will,“ „should,“ „could,“ „expect,“ „plan,“ anticipate,“ „believe,“ „estimate,“ „predict,“ „intend,“ „potential,“ „would,“ „continue,“ „ongoing“ or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine“s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management“s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company“s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading „Risk Factors“ in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

