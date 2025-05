BlackLine und cbs Corporate Business Solutions vereinbaren strategische Partnerschaft

Ab sofort erhalten Unternehmen den ONE Finance Ansatz von cbs und die dazu passende Finanzdatenplattform von BlackLine aus einer Hand.

Frankfurt am Main / Heidelberg – 20. Mai 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), der führende Anbieter für digitale Transformation für das Office of the CFO, und cbs Corporate Business Solutions, ein führendes globales Beratungsunternehmen, vereinbaren eine strategische Partnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen bei der globalen Transformation der Finanzprozesse zu unterstützen.

Der cbs ONE Finance Ansatz vereint Standardisierung, Harmonisierung und Konsolidierung der zentralen Finanzprozesse mit zukunftsgerichteten Themen. Die Kombination der innovativen Technologie von BlackLine mit der tiefgehenden Finance Prozessexpertise von cbs ermöglicht eine End-to-End-Transformation, mit der sich mehr als nur die Effizienzsteigerung der zahlreichen Finanz- und Geschäftsprozesse erreichen lässt. Diese Verbindung aus Beratungskompetenz und Zukunftstechnologie hilft den Unternehmen darüber hinaus, ihre Strukturen modern und zukunftsfähig zu gestalten. Die Partnerschaft von BlackLine und cbs markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Finanzfunktion und ermöglicht es Organisationen, ihre Prozesse so zu optimieren und zu automatisieren, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Vor allem die sich im Wandel befindliche Automobilbranche, die Pharmaindustrie sowie die diskrete Fertigung profitieren von der Kooperation.

„Durch die Partnerschaft von BlackLine und cbs können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten, die ihre Finanzprozesse auf das nächste Plateau heben. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, den Wandel hin zu einer global optimierten und automatisierten Prozesslandschaft zu gestalten. Dadurch schaffen wir die Grundlage für mehr Effizienz, Transparenz und Agilität – das ist essenziell, um in einem dynamischen Umfeld proaktiv agieren zu können,“ sagt Sebastian Hellmann, Director Finance Steering & Compliance bei cbs.

„Die Finanzdatenplattform von BlackLine passt perfekt in den ONE Finance Ansatz von cbs, der das Ziel hat, den Unternehmen bessere Steuerungsmöglichkeiten an die Hand zu geben und die Prozesskomplexität zu reduzieren. Unsere Plattform schließt die Lücken zwischen den Systemen und liefert Finanzdaten in Echtzeit. Das bringt den Unternehmen sowohl Planungssicherheit als auch Agilität – zwei Eigenschaften, die nicht zuletzt bei M&A-Aktivitäten, Umstrukturierungen oder der Umsetzung von Finanztransformationen benötigt werden“, sagt Ralph Weiss, Geo VP Central Europe bei BlackLine.

Wer mehr über die Partnerschaft erfahren will, kann sich auf dem cbs Finance Community Summit, der am 26.06.2025 in der Skylounge des cbs Headquarters in Heidelberg stattfindet, sein eigenes Bild machen. BlackLine wird nicht nur vor Ort vertreten sein, sondern auch in einem Impulsvortrag aufzeigen, wie CFOs dank eines ganzheitlichen Blicks auf R2R-Prozesse und mit Hilfe von KI neue Steuerungsimpulse setzen können.

Mehr Informationen und Anmeldung zum cbs Finance Community Summit unter: cbs FINANCE COMMUNITY SUMMIT | cbs Corporate Business Solutions

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das „Office of the CFO“, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt.

Die umfassende Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Einblicke in Echtzeit durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt.Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

