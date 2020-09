Boomi zum siebten Mal in Folge Leader im Magic Quadrant von Gartner

Boomi™, ein Unternehmen von Dell Technologies™, ist zum siebten Mal in Folge Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2020 for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS). Einmal mehr wurde Boomi für die Vollständigkeit seiner Vision und für seine Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet. Seit der letzten Auszeichnung stärkte das Unternehmen seine Position als Leader weiter und wurde erneut für seine umfassende Vision ausgezeichnet.

Laut Gartner “erkennen Unternehmen, dass traditionelle Integrationsansätze und lokale Integrationstechnologien nicht ausreichen, um die Komplexität und Durchdringung der Integration zu bewältigen. Auch die Agilität und die Zeit bis zur Wertschöpfung, die zur Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Zeitalters erforderlich sind, können nicht realisiert werden.”

“Wir freuen uns, wieder einmal von Gartner anerkannt zu werden”, sagt Chris McNabb, CEO von Boomi. “Unser Team hat unglaublich hart daran gearbeitet, um unseren Kunden die bestmögliche iPaaS-Lösung bieten, damit sie immer den Marktentwicklungen und strategischen Initiativen voraus sein können. Unsere Platzierung im Leader-Quadranten im siebten Jahr in Folge bestätigt dies entsprechend.”

Unternehmen erzeugen heute immer größere Datenmengen. Sie können jedoch das volle Potenzial dieser Daten nicht ausschöpfen und daher ihre digitalen Transformationsziele nicht erreichen, wenn diese Daten nicht schnell, einfach und sicher gesichtet, verwaltet und orchestriert werden. Im derzeitigen unsicheren Geschäftsklima müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre Daten unternehmensweit nutzbar zu machen, um so die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Abläufe zu rationalisieren und letztendlich die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Die Low-Code Unified Plattform von Boomi hilft Unternehmen, sich an die grundlegenden Herausforderungen des heutigen Marktumfelds anzupassen und diese zu bewältigen. Boomi ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat die Boomi AtomSphere Plattform konstant weiterentwickelt. Die Plattform umfasst jetzt Data Catalog and Data Preparation und stützt sich auf die KI-Funktionen von Unifi Software. Boomi hat das Unternehmen im Dezember 2019 erworben, um den sich ständig ändernden Markt-Trends zu begegnen und die Erwartungen seiner mehr als 12.000 Kunden zu erfüllen.

Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Umfeld, damit Sie bessere Resultate erzielen können. Mit der intelligenten, flexiblen und skalierbaren Plattform von Boomi erzielen Sie verbesserte Resultate in kürzester Zeit, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Stärke der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 10 000 Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten.

