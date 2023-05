Buchtipp des Jahres: Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen von Mario Schomann

Das am 01. Mai erschienene Buch „Mach die Welt zu Deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ von Mario Schomann nimmt seine Leserschaft mit auf eine ganz besondere Reise.

Ob jung oder alt – Golf zählt zu den beliebtesten Sportarten und begeistert durchweg in allen Altersgruppen. Eine offizielle Statistik des Deutschen Golfverbandes zeigt, dass in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 680.000 Menschen das Eisen geschwungen haben. Der Autor Mario Schomann teilt diese Begeisterung. In seinem neuesten Buch berichtet er, wie man den perfekten Golfurlaub plant. Schomann spannt somit einen Bogen zwischen seinen passionierten Leidenschaften Golf und Urlaub.

Von Beginn an nimmt er seine Leserinnen und Leser mit auf eine ganz besondere Reise. Die zahlreichen Tipps und Tricks werden durch persönliche und biografische Erfahrungen, die der Autor und Unternehmer im Laufe seines Lebens gesammelt hat, untermalt. Dabei hält der Golfexperte stets die Balance zwischen einer literarischen Erzählstruktur und der Weitergabe von adressatenorientierten, praxisnahen Vorschlägen. Die einzelnen Kapitel tragen nicht nur übersichtliche und präzise gewählte Zwischenüberschriften, vielmehr sind die einzelnen Abschnitte mit spannenden Interviews, tiefen Zitaten großer Persönlichkeiten und prägnanten Tipps von Mario Schomann ausgeschmückt.

Auf 168 Seiten schafft es Mario Schomann, sein Wissen authentisch zu verschriftlichen. Als Reise- und Golfexperte ist es ihm ein persönliches Anliegen, diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden und tausende Golfliebhaber für Golfurlaube zu begeistern.

„Dieses Buch ist für all diejenigen geschrieben, die sich für das Golfspielen auf Reisen und im Urlaub interessieren oder dies bereits gerne tun. Mein Wissen über Golfreisen, welches sich über viele Jahre aufgebaut hat und sich durch meine tägliche Arbeit als Gründer und Geschäftsführer eines Golfreiseveranstalters stetig erweitert, möchte ich hier erstmalig mit allen Golfbegeisterten und am Golfsport Interessierten teilen“, so Schomann zu Beginn seines Werkes. Schnell wird deutlich, mit welcher Hingabe sich der Golfer an seine Leserschaft wendet.

Mario Schomann weiß, worauf es ankommt. Sowohl erfahrene als auch Noch-Nicht-Golfer werden in seinem Buch schrittweise begleitet und können sich an den eingehenden und detaillierten Kapiteln orientieren. Von der Budgetplanung, über die Wahl des Reiseziels bis hin zu den Charakteristika eines perfekten Golfurlaubs. Der Autor gibt seinen Leserinnen und Lesern hilfreiche Werkzeuge an die Hand, wie sie Klarheit über die Vorstellungen ihres Wunsch-Golfurlaubs erlangen und ihren Aufenthalt vor Ort entspannt genießen können. „Mit dieser Lektüre hat jeder die Chance, das Thema Golfreisen mit all seinen Anforderungen, Möglichkeiten und Spezialitäten zu verstehen und letztlich für sich anzuwenden“, erklärt Schomann.

Mario Schomann, Gründer und CEO von GOLF GLOBE, einem der größten Veranstalter für Golfreisen, ist zugleich Reise- wie auch Golfexperte. Er selbst verbindet in seinem neuen Buch das Reisen mit einem Freiheitsgefühl und der Möglichkeit, sich selbst stetig weiterzuentwickeln. Bis heute konnten Mario Schomann und sein Team über 250 Golfhotels und 500 Golfplätze in 50 Destinationen als Partner gewinnen. Als Kopf und Lenker des Unternehmens nutzt er auf seinen vielen Geschäfts- und Urlaubsreisen die Zeit, um Golfplätze zu erkunden. Die Golfschläger sind sein ständiger Begleiter. Mario Schomann hat es geschafft, seine Expertise als CEO und seine langjährige Erfahrung als passionierter Golfspieler miteinander zu vereinen und in seinem neuesten Buch niederzuschreiben.

Seit dem ersten Mai befindet sich Mario Schomanns Buch „Mach die Welt zu deinem Fairway! Alles über Golfreisen“ auf dem Markt und kann über seine Website www.golfglobe.com oder im lokalen Buchfachhandel erworben werden.

Mehr Informationen und Kontakt zu Mario Schomann und seinem neusten Werk gibt es hier: www.golfglobe.com/mach-die-welt-zu-deinem-fairway

Mario Schomann

Nach mehr als 20 Jahren mit vielen spannenden Stationen und verantwortlichen Funktionen in der Reisebranche hat Mario Schomann 2014 sein Unternehmen GOLF GLOBE gegründet. Innerhalb weniger Jahre hat sich GOLF GLOBE zu einem der marktführenden Golfreisespezialisten im deutschsprachigen Raum entwickelt. Mit seinem Team arbeitet Mario Schomann tagtäglich daran, dass tausende Golfliebhaber diesen Sport mit schönen Reisen an wunderbare Orte dieser Welt verbinden können. Der Experte wird dabei davon angetrieben, immer wieder neue Orte und Plätze zu entdecken und daraus schöne Reisen zu kombinieren.

GOLF GLOBE, der exklusive Partner von TUI sowie „das Gesicht“ hinter den Golfreisemarken TUI Golf und airtours Golf, organisiert alles rund um das Thema Golf und Reisen. Mario Schomann konnte mit seinem Team bis heute bereits mehr als 250 Golfhotels und 500 Golfplätze in 50 Destinationen als Partner gewinnen, viele davon hat das Team selbst getestet und gespielt.

