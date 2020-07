C.H. Robinson schließt wichtige Partnerschaft mit Microsoft

-Die Partnerschaftt soll die digitale Transformation der Lieferkette weiter vorantreiben

-Die Cloud-Technologien Navisphere® von C.H. Robinson und Microsoft Azure ermöglichen Echtzeit-Sichtbarkeit in der Lieferkette und beschleunigen Innovationen im Transportwesen

EDEN PRAIRIE, Minnesota und REDMOND, Washington – 15. Juli 2020 – C.H. Robinson gibt heute die Partnerschaft mit Microsoft Corp. bekannt. Ziel der engen Zusammenarbeit ist es die Lieferkette weiter digital zu transformieren. Die Unternehmen kombinieren die Leistungsfähigkeit ihrer branchenführenden Technologien Navisphere® und Microsoft Azure sowie Azure IoT, um den wachsenden Anforderungen der sich stets verändernden globalen Lieferketten gerecht zu werden. Die Partnerschaft ermöglicht Kunden von C.H. Robinson Echtzeit-Einblicke in ihre Lieferkette.

“Wir erleben heute ein beispielloses Tempo des Wandels in der Lieferkettenindustrie. Die Fähigkeit, unsere Technologie schnell zu skalieren und anzupassen, ist das, was unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft”, kommentiert Chris O’Brien, Chief Commercial Officer, C.H. Robinson. “Wir investieren und optimieren unsere Technologie kontinuierlich und sind immer auf der Suche nach Partnern, die unseren Kunden den entscheidenden Nutzen bringen. Durch die Azure-Cloud-Plattform von Microsoft erhalten wir unbegrenzte Skalierbarkeit, erstklassige Datensicherheit und eine erhöhte Anwendungsgeschwindigkeit, was unseren Kunden und Spediteuren auf der ganzen Welt zugute kommt.”

Durch diese Partnerschaft wird Navisphere®, das globale multimodale Transportmanagementsystem von C.H. Robinson, Azure IoT Central nutzen, um die Überwachung von IoT-Geräten zu integrieren und Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht und Druck in Sendungen zu messen. Dadurch erhalten Kunden noch detailliertere Informationen über die Waren in der Lieferkette. C.H. Robinson und Microsoft arbeiten mit vielen der Fortune-250-Unternehmen zusammen. Durch die Partnerschaft können C.H. Robinson und Microsoft noch leichter neue Lösungen entwickeln und skalieren und den größten Verladern der Welt eine größere Supply-Chain-Effizienz sowie Einblicke in Echtzeit und Transparenz bieten.

“Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden eine vertrauenswürdige und einfach zu bedienende Plattform zu bieten, damit sie nahtlose, intelligente und sichere Lösungen entwickeln können – unabhängig davon, wo sie sich in ihrer IoT-Entwicklung befinden”, sagt Sam George Corporate Vice President, Azure IoT Microsoft. “Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit C.H. Robinson, die die Supply-Chain-Branche durch den Einsatz unserer Microsoft Azure und Azure IoT-Lösungen nachhaltig verändern wird.”

Die neue Partnerschaft baut auf der bereits jahrelangen Zusammenarbeit von C.H. Robinson und Microsoft auf. Navisphere wird derzeit in der gesamten globalen Lieferkette von Microsoft eingesetzt und bietet dem Unternehmen einen Überblick über den Lagerbestand in Echtzeit. Darüber hinaus hat C.H. Robinson in Zusammenarbeit mit Microsoft Navisphere Vision entwickelt, eine globale Lösung für Echtzeit-Sichtbarkeit, die Azure IoT-Lösungen, maschinelles Lernen und Predictive Analytics zur Bewertung potenzieller Störungen in der gesamten Lieferkette verwendet.

Durch die TMC-Abteilung von C.H. Robinson und Navisphere Vision treibt Microsoft Innovationen in seiner eigenen Lieferkette voran und ermöglicht bessere Vorhersehbarkeit und proaktive Entscheidungsfindung in den verschiedenen Geschäftsbereichen.

“Die Lieferkette der Zukunft ist intelligenter, weniger volatil und kann dank der Stärke dieser Partnerschaft mit einem neuen Maß an Transparenz navigiert werden. So erhalten unsere Kunden einen größeren Wettbewerbsvorteil sowie branchenführende Einblicke und Fachkenntnisse”, sagt Jordan Kass, Präsident von Managed Services bei C.H. Robinson.

Neben den Innovationen für Azure nutzt C.H. Robinson auch Dynamics 365 und Power BI zur Optimierung seiner Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die das Engagement von C.H. Robinson, Kunden vom Kleinunternehmen bis hin zu den größten Spediteuren der Welt zu beraten, unterstützt. Über die Plattform werden derzeit die Echtzeit-Tools von C.H. Robinson für Preisgestaltung, Ausführung und Transportmanagement in Dynamics 365 integriert, wodurch diese digital gesteuerten Logistikfunktionen für Microsoft-Kunden verfügbar werden.

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und branchenübergreifend, von den einfachsten bis hin zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von fast 20 Milliarden US-Dollar und 18 Millionen Sendungen jährlich ist C.H. Robinson eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht eine nahtlose Lieferung der Produkte und Güter, die die Weltwirtschaft antreiben. Mit der Kombination des multimodalen Transportmanagementsystems und des Fachwissens nutzt C.H. Robinson diesen Informationsvorsprung, um mehr als 119.000 Kunden und 78.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Geschäfte unserer Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen: www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter der Intelligent Cloud und Intelligent Edge. Das Ziel des Unternehmens ist es, jede Person und jedes Unternehmen auf der Welt zu befähigen, mehr zu erreichen.

