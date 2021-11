Callstel 10er-Set NFC-Tag-Sticker

Kontaktdaten zum Weitergeben speichern oder für smarte Kurzbefehle

– Einsetzbar als digitale Notizzettel, Visitenkarten und im Smart-Home

– Perfekt für den Einsatz im privaten als auch gewerblichen Bereich

– Zum Speichern von Informationen, Web-Adressen, WLAN-Passwörtern und mehr

– Mit allen NFC-kompatiblen Mobilgeräten beschreib- und auslesbar

– Mit Apple auch zur Automation in der Kurzbefehle-App verwendbar

Vielseitig einsetzbar: Einfach den NFC-Tag-Sticker von Callstel mit dem NFC-kompatiblen Smartphone und einer von vielen NFC-Apps beschreiben. So hinterlegt man z.B. ganz einfach die Kontaktdaten wie Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Webseite u.v.m. Das Gegenüber hält dann nur sein NFC-kompatibles Smartphone an den Sticker. Schon ist er informiert!

Clever auch in Cafes, Restaurants und Hotels: Man kann beispielsweise die Internetseite des Unternehmens oder den WLAN-Zugang für die Gäste auf den Stickern speichern. Diese klebt man dann auf Tische, Speisekarten, Flyer in Kassennähe … Und mit einem Scan landen die Gäste auf der Unternehmensseite. Oder haben eine WLAN-Verbindung, ganz ohne umständliche Netzsuche und Passwort-Eingabe!

Mit den NFC-Tag-Stickern wird auch das Reisen im Auto leicht: Einfach Aktionen, die das Smartphone nach dem Scannen ausführen soll, speichern. So kann man mit einem Sticker im Auto WLAN deaktivieren und gleichzeitig die Ortungs-Funktion sowie die Navigation starten lassen. Mit einem Scan ist man somit so bequem wie nie im Reisemodus!

Mit iOS zur Haus-Automation: ab Ab iOS 13 sind die Sticker auch als Auslöser einer Automation in der Apple Kurzbefehle-App verwendbar! So lässt man mit einem Scan z.B. Licht, Ventilator und mehr ein- und ausschalten – auch mehrere Geräte gleichzeitig!

– Selbsklebende NFC-Tag-Sticker im günstigen 10er-Set

– Einsetzbar als digitale Notizzettel, Visitenkarten und zur Smart-Home-Automatisierung

– Für privaten und gewerblichen Einsatz: zum Speichern von persönlichen Informationen, Web-Adressen, WLAN-Passwörtern, für Produktkennzeichnung und mehr

– Mit allen NFC-kompatiblen Android-Smartphones und iPhones beschreib- und auslesbar

– Kostenlose Konfigurations-Apps erhältlich bei Google Play und im App Store

– Ab iOS 13 auch als Auslöser einer Automation in der Apple Kurzbefehle-App verwendbar

– Geeignet z.B. für iPhone X / 11 / 12 / 13, Samsung Galaxy, Google Pixel u.v.m.

– Beliebig wiederbeschreibbarer Speicherplatz: 504 Byte

– Protokoll: ISO/IEC 14443-A

– Farbe: weiß

– Maße (Ø): je 25 mm, Gewicht: je 1 g

– 10er-Set NFC-Tag-Sticker inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396752

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5147-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5147-1059.shtml

Auch als 20er- und 40er-Set erhältlich:

Callstel 20er-Set NFC-Tag-Sticker, kompatibel mit iOS & Android, 504 Byte

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5163-625

Callstel 40er-Set NFC-Tag-Sticker, kompatibel mit iOS & Android, 504 Byte

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5164-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/S1hJG6gW

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.