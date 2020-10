CBD-Markt: Vertriebspartner (m/w/d) für europaweiten Direktvertrieb gesucht

Führendes amerikanisches Hanf-Unternehmen kommt nach Europa/Produkte mit verbesserter Technologie verfügen über EU-Zulassung

BRÜSSEL/BERLIN – Einmalige Chance für Direktvertriebs-Profis: Ein führendes amerikanisches Hanf-Unternehmen kommt mit innovativen CBD-Produkten auf den europäischen Markt. Ziel des Netzwerkes ist es, die Marktanteile national und international profitabel zu steigern. “Wir suchen unabhängige Vertriebspartner (m/w/d) der ersten Stunde in ganz Europa”, betont Josef König, European Founder Ambassador ( www.cbdkoenig.eu).

Das führende amerikanisches Hanf-Unternehmen mit Sitz in Texas positioniert sich gerade in den europäischen Märkten. Highlight des Unternehmens sind wasserlösliche Vollspektrum-Extrakte auf Basis des nicht-psychoaktiven Hanf-Wirkstoffes Cannabidiol (CBD). Die Produkte basieren auf einer exklusiven Technologie und wartet mit einer verbesserten Bioverfügbarkeit von CBD im menschlichen Körper auf. Das CBD-Öl wird in zwei Geschmacksrichtungen (Berry und Natural) und in drei verschiedenen Produktvarianten 7, 15 und 30 ml ausgeliefert. Das thc-freie Öl verfügt über eine vollständige EU-Registrierung. Auf Wunsch erhalten Sie die Bestätigung (“Confirmation on health safety and & Free Sale”). Weitere Produktentwicklungen auf CBD-Basis befinden sich in der Pipeline.

Der europäische CBD-Markt gilt unter Experten als einer der stärksten Wachstumsmärkte weltweit: Nach einer Studie von New Frontier Data steigt der CBD-Markt in Europa ohne regulatorische Änderungen bis 2025 um 10,4 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro. Derzeit wird das europäische Marktvolumen auf 8,3 Milliarden Euro geschätzt, davon geben Konsumenten rund 1,83 Milliarden allein in Deutschland für CBD-Produkte aus. Der Markt für CBD-Produkte, die das allgemeine Wohlbefinden der Menschen steigern, wächst also.

Deshalb suchen wir für den Markt Deutschland sowie den anderen europäischen Ländern nach starken Führungskräften (m/w/d), die als Gründer der ersten Stunde, das Geschäft aufbauen – möglichst mit Erfahrung aus dem Direktvertrieb. Ziel ist der Aufbau einer schlagkräftigen Vertriebsmannschaft sowie die fachliche und organisatorische Führung. Gefragt ist Eigeninitiative, Entscheidungsfreude, Freude am Verkaufen, Hands-on-Mentalität sowie ein moderner gewinnender Führungsstil. Erfahrung im Vertriebsaufbau in der Gesundheits- und Kosmetikbranche ist von Vorteil. Der attraktive Vergütungsplan bietet eine aufregende Gelegenheit, sich langfristig ein erfolgreiches Unternehmen in einer schnell wachsenden Branche aufzubauen.

Für weitere Fragen zu Geschäftsgelegenheit und Vergütungsplan steht Ihnen Josef König gerne unter der Rufnummer +49 8561.910771 oder E-Mail: info@cbdkoenig.eu zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cbdkoenig.eu

Fokus auf Cannabis- und Hanfprodukte: Getreu den Worten von Aristoteles: “Denn nicht die Taten sind es, die die Menschen bewegen, sondern die Worte über die Taten”, hat sich Josef König seit über 25 Jahren auf die Unternehmenskommunikation spezialisiert. Sein Pressebüro König verhilft Unternehmen, vom Ein-Personen-Betrieb bis zur börsennotierten Aktiengesellschaft, Verbänden und Parteien zum erfolgreichen Auftritt in der Öffentlichkeit. Botschaften in einem wirkungsvollen Kommunikations-Mix in den Medien zu platzieren, ist permanente Herausforderung. Dipl.-Kfm. Josef König (54) hat seit fünf Jahren mit einem Expertenteam seinen Schwerpunkt auf die Vermarktung von Unternehmen aus dem Cannabis- und Hanfbereich gelegt ( https://www.koenig-online.de/cbdkoenig.html).

Firmenkontakt

Pressebüro König

Josef König

Stadtplatz 26

84347 Pfarrkirchen

08561/910771

info@cbdkoenig.eu

http://www.koenig-online.de/cbdkoenig.html

Pressekontakt

Pressebüro König

Josef König

Stadtplatz 26

84347 Pfarrkirchen

08561/910771

08561/910773

info@koenig-online.de

http://www.koenig-online.de/pressefach_wez.html

Bildquelle: @ Zilis