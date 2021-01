CEHATROL Technology eG verdoppelt Neukundenbonus bei Energie

Berlin, den 08.01.2021 Viele Stromversorger werden Anfang dieses Jahres eine Preiserhöhung vornehmen. Sollte Ihr aktueller Stromlieferant dazu gehören, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht, welches innerhalb von 2-3 Wochen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung wahrgenommen werden sollte.

Alle Neukunden bei CEHATROL Technology eG aus Berlin erhalten bei Abschluss eines Belieferungsvertrages für Strom oder Gas bis zum 31. Januar 2021 den zweifachen Neukundenbonus als Willkommensgeschenk, d.h. 2 Genossenschaftsanteile (GA) pro 2.000 kWh p.a. Jahresverbrauch (max. 10 GA) für Strom (Hausstrom-Tarif, Wärmestrom-Tarif, oder E-Mobilitäts-Tarif) und 2 Genossenschaftsanteile pro 8.000 kWh p.a. Jahresverbrauch (max. 10 GA) für Gas. Das gilt für alle Gas- oder Strom-Neuanträge, die spätestens bis zum 01. Juli 2022 (bis max. in 18 Monaten) in die Belieferung der Genossenschaft gehen. Damit setzt die CEHATROL Technology eG neue Maßstäbe im Energiesektor. Angeboten werden nur Tarife mit zertifizierter Ökostrom und klimaneutrales Gas.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Was man alleine nicht schafft, das schafft man in der Gemeinschaft. Angesichts ständig steigender Wohn- und Energiepreise bekommt dieser genossenschaftliche Gedanke aus dem 19. Jahrhundert eine ganz neue Bedeutung. In der CEHATROL Technology eG haben sie sich das Ziel gesetzt, die dezentrale und mitgliedereigene Energieversorgung international zu fördern, ihre Mitglieder an der Produktion zu beteiligen und langfristig mit grüner Energie aus den eigenen Anlagen zu versorgen.

Wir sind ein global tätiges Technologieunternehmen. Durch Innovationen und kundenorientierte Lösungen erarbeiten wir uns eine Führungsposition im Segment Energieproduktion und Energieprodukte.

DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT!

