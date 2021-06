Checkmarx ist das vierte Jahr in Folge Leader im Gartner Magic Quadrant für Application Security Testing 2021

München – 1. Juni 2021 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2021 im vierten Jahr in Folge als “Leader” eingestuft wurde. Im Report würdigt Gartner Checkmarx für die ganzheitliche Vision und die hohe Umsetzungskompetenz im Markt für das Application Security Testing (AST).

Laut den Autoren des Reports “hat sich die Natur des Marktes verändert. Wir haben den Markt bislang stets mit Augenmerk auf die statischen, dynamischen und interaktiven AST-Tools betrachtet. Aber auch wenn diese Werkzeuge nach wie vor das Rückgrat von AppSec-Initiativen bilden, ist eine ganze Reihe anderer Tools hinzugekommen – darunter Software-Composition-Analysis (SCA), Mobile Testing, Testing für geschäftskritische Anwendungen wie SAP und Salesforce, API-Testing, Container-Scans und Scans von Infrastructure-as-Code (IaC). Die Grenzen zwischen Application- und Cloud-Security verschwimmen.”(1)

“Moderne Software ist unglaublich komplex und umfasst heute eigenentwickelten und Open-Source-basierten Code, APIs, Container und viele weitere Komponenten, die im Hintergrund ineinandergreifen. Dies ermöglicht wesentlich dynamischere Anwendungen, führt aber auch zu größeren Angriffsflächen, die Angreifer ins Visier nehmen”, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Die Lösungen von Checkmarx sind so konzipiert, dass Entwickler damit schnell und einfach alle Aspekte des Software-Risikos adressieren – und das über alle Phasen der Entwicklung und alle Entwicklungsumgebungen hinweg. Die abermals hohe Einstufung durch Gartner bestärkt uns in unserem AST-Ansatz und in unserem Bestreben, uns kontinuierlich an die dynamischen Anforderungen unserer Kunden anzupassen.”

Checkmarx ist eine der führenden Lösungen, wenn es gilt, Unternehmen dabei zu helfen, automatisiertes Security-Scanning und -Testing im gesamten DevOps-Prozess zu verankern. Auf diese Weise können sie die Sicherheit und die Qualität ihrer Software verbessern, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Das AST-Portfolio von Checkmarx führt CxSAST, CxSCA, CxIAST, CxCodebashing und KICS, ein kürzlich auf den Markt gebrachtes Open-Source-Projekt für die statische Analyse von IaC, in einer vollumfänglichen Lösung zusammen. Dies ermöglicht es Entwicklern, alle Komponenten moderner Software – einschließlich proprietärem Code, Open Source und IaC – über eine einzige Oberfläche zu analysieren und zu schützen.

Mehr als 1.500 Kunden weltweit vertrauen derzeit auf Checkmarx, um sichere Software zu entwickeln und bereitzustellen. Zum 1. Juni 2021 enthielten die Reviews der Checkmarx Kunden auf Gartner Peer Insights folgende Aussagen:

– “Insgesamt war die Nutzung von Checkmarx eine großartige Erfahrung. Das Tool und die Entwicklungsgeschwindigkeit konnten mit der hohen Taktzahl der modernen Software-Entwicklung Schritt halten” – Application Security Lead, Einzelhandel [ zum vollständigen Review (EN)]

– “Ich nutze Checkmarx SAST seit einem Jahr und kann sagen: Im Vergleich zu anderen ist es die beste Lösung für Code-Reviews im Markt.” Manager, Finanzbranche [ zum vollständigen Review (EN)]*

– “Das Checkmarx Team war großartig und hat uns mit allem unterstützt, was nötig war, um schnell einsatzbereit zu sein.” Senior Application Security Engineer, Finanzbranche [ zum vollständigen Review (EN)]

Interessierte Leser können sich den Report “Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2021” hier herunterladen.

(1) – Gartner, 2021 Magic Quadrant for Application Security Testing, Dale Gardner, Mark Horvath, Dionisio Zumerle, 27. Mai 2021

* Das Review wurde aufgrund von Fehlern und für die Lesbarkeit bearbeitet.

Gartner Disclaimer:

Gartner empfiehlt keinen der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungsbeiträgen, und rät Technologiebenutzern nicht, ausschließlich solche Lösungsanbieter mit den höchsten Bewertungen oder bestimmten Auszeichnungen zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner stellen Meinungen des Gartner Forschungsinstituts dar und sind nicht als Tatsachenfeststellung zu werten. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Gartner Peer Insights Customers” Choice basiert auf den subjektiven Meinungen einzelner Endkunden-Reviews, Bewertungen und Daten. Sie geben weder die Meinung von Gartner oder seinen Partnern wieder, noch stellen sie eine Empfehlung durch sie dar.

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

