Comstor öffnet dem Channel den Zugang zum Cisco Business Resiliency Program

Value-Added Distributor bietet Channelpartnern skalierbare Home-Kits mit Networking-, Collaboration-, Datacenter- und Security-Lösungen von Cisco

Berlin – 26. Mai 2020 – Comstor, einer der führenden Cisco Distributoren und ein Unternehmen der Westcon-Gruppe, hilft seinen Channelpartnern schon heute dabei, von den Möglichkeiten des kürzlich vorgestellten Cisco Business Resiliency Programs zu profitieren.

Cisco hat jüngst das Business Resiliency Program vorgestellt – eine Initiative, die es Kunden ermöglicht, neue Lösungen sofort zu nutzen, aber erst später zu bezahlen. Dabei werden die Leistungen das Channelpartners sofort honoriert. Anschließend erhält das Unternehmen des Endkunden für alle vor dem 25. Juli 2020 georderten Lösungen 90 Tage Zahlungsaufschub. Nach Ablauf der 90-tägigen Frist müssen die Kunden bis 2021 monatlich lediglich 1 Prozent des Vertragsvolumens bezahlen.

Das Programm ist für sämtliche Cisco Technologien verfügbar und richtet sich weltweit an alle Unternehmen, deren Liquidität durch die Covid-19-Krise und die damit einhergehenden Auflagen eingeschränkt ist. Besonders profitieren werden davon Unternehmen, die in hohem Umfang in neue Technologien investieren müssen, um effizient von zuhause aus arbeiten zu können.

Wenige Wochen, nachdem Cisco die Initiative ins Leben gerufen hat, bringt Comstor das Programm jetzt in den Channel: Der Distributor informiert seine Resellerpartner über die Möglichkeiten, die ihnen mit dem Programm offenstehen, und zeigt ihnen, wie sie und ihre Endkunden davon profitieren können. Aufsetzend auf seine langjährige Erfahrung hilft der VAD den Partnern dabei, den 90-tägigen Zahlungsaufschub für den weiteren Ausbau ihres Cisco Geschäfts zu nutzen und ihren eigenen Cashflow nachhaltig zu optimieren.

“In diesen schwierigen Zeiten kann ein Liquiditätsengpass leicht dazu führen, dass Betriebe dringend benötigte Investitionen zurückstellen. Mit unserem neuen Programm wollen wir dieses Hindernis ausräumen – für unsere Partner und deren Kunden”, erklärt Russell Blackburn, VP EMEA bei Comstor. “Wir freuen uns sehr darauf, unseren Channelpartnern den Zugang zum innovativen Business Resiliency Program von Cisco zu erschließen. Die Maßnahmen helfen dem Channel dabei, den Endkunden zu helfen – und das in einer Zeit, in der sich viele Unternehmen schwertun, notwendige Investitionen anzustoßen.”

“Schon wenige Stunden nach der Ankündigung unseres Programms begannen die ersten Comstor Partner, mit ihren Kunden neue Projekte zu entwickeln und über Cisco Capital zu realisieren. Das hat uns riesig gefreut, und wir freuen uns sehr darauf, dieses für unsere gemeinsamen Kunden so wichtige Programm zusammen mit Comstor weiterzuführen”, erklärt Jan Cuypers, Senior Manager EMEAR Partner Operations bei Cisco Capital.

Comstor hilft den Partnern mit maßgeschneiderten Trainings dabei, das Potenzial des Programms optimal zu erschließen. Darüber hinaus hat der VAD eine eigene Lösung für die Homeoffice-Anbindung in Cisco Architekturen entwickelt, und bietet Partnern unter dem Motto “Stay Safe, Stay Connected” nun zwei skalierbare und flexible Home-Kits. Aufsetzend auf führende Cisco Technologien aus den Bereichen Networking, Collaboration, Datacenter, Security und Services machen es die Home-Kits den Resellern leicht, ihre Kunden bei der sicheren und effizienten Anbindung remote agierender Mitarbeiter zu unterstützen.

Kostenloser Webcast am 11. Juni 2020

Am 11. Juni 2020 von 10:00 bis 11:00 Uhr veranstalten Comstor und Cisco einen kostenlosen Webcast, bei dem sich Channelpartner umfassend über das Business Resiliency Program informieren können. Ahmet Altun, Partner Sales Specialist Financial Sales (DACH) von Cisco, erläutert den Teilnehmern, welche Möglichkeiten ihnen mit dem Programm offenstehen und wie ihre Kunden davon profitieren. Die Anmeldung erfolgt online unter https://comstor360.de/event/webinar-cisco-resiliency-program-q4fy20

Mehr zu den Home-Kits erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com/de/de/comstor/remote-working-promotions.html

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

