ConSer GmbH weiter im Wettbewerb für Mecklenburg-Vorpommern

Auf der Juryliste des Mittelstandspreises als eines von über 4.000 Unternehmen

Mit Handwerkskunst und kreativen Lösungen beim Bauen und Sanieren, steht die ConSer GmbH hoch im Kurs bei ihren Kunden. Nun feiert das Unternehmen aus Karstädt auch überregional Erfolge, indem es auf die Liste der besten Nominierten springt: beim Großen Preis des Mittelstandes!

Von insgesamt 4.208 Teilnehmern deutschlandweit, ist die ConSer GmbH eines von 9 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, die nun um die Gunst der Jury wetteifern. Der Mittelstandswettbewerb gilt als maßgeblicher Wirtschaftspreis Deutschlands und begeistert auch im 31. Jahr mit einer großen bundesweiten Resonanz. Ziel ist es, mittelständische Unternehmen zu ehren, ihnen eine Bühne zu geben und Erfolgsgeschichten sichtbar zu machen.

In drei Stufen werden die Kandidaten ausgewählt, bis schließlich nur noch Finalisten und Preisträger der jeweiligen Bundesländer bleiben. Die ConSer GmbH hat bereits mit dem Erreichen der 2. Wettbewerbsstufe bewiesen, dass sie die strengen Wettbewerbskriterien meistern kann. Hier geht es nicht nur um Umsatzzahlen, sondern auch um die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Förderung von Innovationen, Kundennähe und unternehmerisches Engagement vor Ort. Einen Überblick über die Leistungen von ConSer findet man auf www.conser-gmbh.de

Die ConSer GmbH befindet sich in guter Gesellschaft beim fortlaufenden Mittelstandspreis, der im Herbst entschieden wird: Insgesamt 460 Unternehmen werden in der nächsten Etappe des Wettbewerbs unter die Lupe genommen. Jetzt liegt es an den 12 Regionaljurys und der Abschlussjury, die Besten der Besten zu küren.

Währenddessen geht die Arbeit vor Ort in Karstädt mit neuer Energie weiter. Mit einem Portfolio an Gewerken und Lösungen für den modernen Wohnungs-, Büro- und Ladenbau bietet ConSer Konzepte und Service aus einer Hand. Trockenbau, Bodenlegung, Bautrocknung, Maler- und Fliesenlegerarbeiten zählen ebenso zu den Kompetenzen wie Wasserschaden-Sanierung und Abbrucharbeiten. Weitere Informationen unter www.conser-gmbh.de

Mit qualifiziertem Personal und mit der Philosophie, das gesamte Geschäft mit den Augen des Kunden zu sehen, ist die bestmögliche Betreuung von Neu- und Altbau-Projekten gewährleistet. Zu ConSers Auftraggebern gehören private Bauherren und Architekten, Hausverwaltungen, Wohnungsgenossenschaften sowie Ingenieur- und Planungsbüros.

Bei ConSer trifft Handwerkskunst auf Einfallsreichtum und praktische Lösungsansätze. Professioneller Wohnungs-, Büro- und Ladenbau ist die Spezialität unseres Unternehmens, sowohl bei Neubau-Projekten als auch in der Altbau-Sanierung.

