Content moves ist neuer HubSpot Diamant-Partner

Düsseldorf, 16. Mai 2022

Die Düsseldorfer Agentur Content moves ist seit dem 15. Mai HubSpot Diamant-Partner. Damit erreicht das junge Unternehmen kurz nach seinem fünfjährigen Jubiläum am 1. März das nächste Ziel: erst im Februar 2020 ist es als Platin-Partner ausgezeichnet worden. Durch den neuen Partnerstatus gehört Content moves nun zu den Top 18 HubSpot-Agenturen in Deutschland.

Daniele Delle Donne, Principal Channel Partner Manager und Team Lead bei HubSpot, gratuliert: “Content moves hat erneut bewiesen, eine wichtige Säule für die HubSpot DACH Community zu sein und der Diamant-Status bestätigt das nun auch. Das Team hat in den zurückliegenden Jahren unersetzbare Erfahrung in HubSpot gesammelt und übersetzt diese erfolgreich in Projekte für die eigenen Kunden. Weiter so!”

Mit HubSpot werden Daten und Prozesse automatisiert gemanagt

Als Marktführer umfasst die HubSpot All-in-one-Plattform sämtliche Tools – sei es für Marketing-, Vertriebs- oder Kundenservice-Aktivitäten, Inbound-Marketing, Content-Management oder die Automatisierung von Lead-Prozessen. Ganz von allein tritt der Erfolg allerdings nicht ein. Entscheidend ist die Wechselwirkung aus intelligenter Inbound-Strategie, relevantem Content und regelbasierter Automatisierung. Da jedes Unternehmen in Struktur und Prozessen einzigartig ist, erfolgt auch die Implementierung der Software individuell. Auch bei der Entwicklung und Einführung der passenden Inbound Marketing- und Content-Strategie helfen die Experten von Content moves.

Content moves unterstützt B2B-Unternehmen als Beratungsagentur bei der digitalen Leadgewinnung. Das Expertenteam rund um die Gründer und Geschäftsführer Katrin Kremer und Alexander Fink berät Unternehmen bei der Auswahl passender Marketing Automation-Lösungen, wie HubSpot oder Salesforce Pardot, deren Implementierung und CRM-Anbindung. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln die Marketing- und Vertriebsprofis von Content moves zudem individuelle Inbound Marketing- und Content-Strategien.

