Controlware ist „Cloud Partner of the Year FY 2023“ von Infoblox

Dietzenbach, 10. Oktober 2023 – Controlware wurde von Infoblox, einem der marktführenden Hersteller im Bereich DDI (DNS, DHCP, IPAM), als „Cloud Partner of the Year FY 2023“ ausgezeichnet. Der Award honoriert herausragende Leistungen bei der Umsetzung anspruchsvoller Kundenprojekte in der Cloud und wurde am 19. September 2023 im Rahmen des Infoblox Partnertages in Frankfurt überreicht.

Mit der Cloud-nativen, SaaS-basierten DDI-Plattform BloxOne hat Infoblox 2023 eine innovative All-in-One-Lösung für die Bereitstellung kritischer Netzwerk- und Sicherheitsdienste in Unternehmen vorgestellt. Controlware implementierte die Plattform in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller bei einem der deutschlandweit größten Kundenprojekte – und stellte so die Weichen für eine Ressourcen-schonende und zentralisierte Verwaltung der DNS-, DHCP- und IPAM-Services aus der Cloud. Die erfolgreiche Umsetzung des spannenden Leuchtturmprojektes honorierte Infoblox jetzt mit der Auszeichnung als „Cloud Partner of the Year FY 2023“.

„Controlware ist seit vielen Jahren einer unserer wichtigsten Partner im deutschsprachigen Raum und versteht sich hervorragend darauf, unsere gemeinsamen Kunden bei der Einführung innovativer neuer Lösungen zu unterstützen“, erklärt Michael Hüfner, Channel Manager CEUR bei Infoblox. „Auch bei der Einführung unserer neuen Cloud-nativen Plattform BloxOne gehörte Controlware zu den Vorreitern unter den deutschen IT-Dienstleistern und MSPs – und konnte bereits äußerst erfolgreich die ersten Projekte umsetzen. Für dieses außergewöhnliche Engagement bedanken wir uns sehr herzlich.“

„In den komplexen, hybriden Enterprise-Architekturen von heute bindet das Management der Netzwerk- und Sicherheitsdienste einen erheblichen Teil der Ressourcen. Die Folge ist, dass wichtige Innovationsprojekte zurückgestellt werden müssen – und die Digitalisierungsvorhaben der Unternehmen ausgebremst werden“, so Alexandra Schmidt, Junior Business Development Manager Information Security bei Controlware. „Die Lösungen von Infoblox ermöglichen es uns nicht nur, Kunden nachhaltig von aufwendigen administrativen Aufgaben zu entlasten, sondern bieten auch viele Ansatzpunkte für die Automatisierung der Abläufe. Die Auszeichnung als „Cloud Partner of the Year“ ist eine besondere Wertschätzung der Arbeit unserer Experten.“

Über Infoblox

Infoblox vereint Netzwerkmanagement und -Security und sorgt damit für eine außergewöhnliche Performance und optimalen Schutz in einer Welt im stetigen Wandel. Dank Echtzeittransparenz und -kontrolle wissen die Anwender, wer und was sich mit dem Netzwerk verbindet. Bedrohungen, die durch andere Lösungen übersehen werden, werden durch die Verwendung von intelligentem DNS und User-Context gestoppt. Unternehmen können somit sicherere und widerstandsfähigere Umgebungen aufbauen. Infoblox unterstützt mehr als 13.000 Kunden, darunter auch 92 der Fortune-100 sowie aufstrebende junge Unternehmer, durch das Aufbauen der besten und vielfältigsten Teams und der Entwicklung von intelligenten Netzwerk- und Sicherheitslösungen für eine zunehmend dezentrale Welt. Erfahren Sie mehr auf infoblox.com.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

