Corona einfach mal davonhüpfen?!

GFOS mbH überrascht VKJ-Kids in Freisenbruch mit Hüpfburg und Finanzspritze

Gebannt schauen die Kinder aus dem VKJ-Kinderhaus Kleine Füße an der Märkischen Straße, was da draußen aufgebaut wird. Langsam erhebt sie sich: Die große Hüpfburg, die das Essener Familienunternehmen GFOS mbH zum Freisenbrucher VKJ-Familienzentrum an der Märkischen Straße 27-29a geschickt hat. Schnell ist das Spielgerät aufgebaut und der grenzenlose Hüpfspaß kann beginnen.

Gruppe für Gruppe nutzt die Spielmöglichkeit und Kinder und Team freuen sich über die Abwechslung. “Corona hat unseren Kindern wirklich viel abverlangt. Das Sommerfest musste in diesem Jahr wieder ausfallen. Ausflüge auch. Wir freuen uns riesig über diese Abwechslung”, sagt Petra Staats, Leiterin der KiTa. Möglich gemacht hat diese Überraschung u.a. Katharina Röhrig, Geschäftsführerin der GFOS mbH. “Da kann ich nur zustimmen. Gerade für Kinder und Familien war und ist die andauernde Corona Pandemie sehr herausfordernd. Da war es für uns einfach eine Herzensangelegenheit, die Kinder nicht mit dem üblichen Eiswagen der letzten Jahre zu besuchen, sondern sie mit etwas ganz Besonderem zu überraschen”, so Röhrig.

Auf der bunten Hüpfburg tummeln sich die Kids. Corona-bedingt nach wie vor nach Gruppen getrennt und in noch kleineren Gruppen als sonst. “Wir sind in Anbetracht steigender Infektionszahlen vorsichtig”, erklärt Petra Staats. Quarantäne und gar Gruppenschließungen wolle man unbedingt vermeiden. “Wie schön wäre es, Corona einfach davon zu hüpfen?!”, überlegt auch Thomas Meier, Assistenz der VKJ-Geschäftsführung, der es sich nicht hat nehmen lassen, das bunte Treiben zu beobachten. “Die Kids haben es wirklich verdient, in dieser Pandemiezeit solche tollen Überraschungen zu bekommen. Sie haben nicht nur Spaß – ganz nebenbei fördern wir auch die Bewegungsfreude”, so Meier. Das kann man wohl sagen! Leo und Noah überbieten sich gegenseitig beim Hochsprung. “Das ist voll cool”, ruft auch Payton, der gerade eine kleine Pause vom turbulenten Hüpfspaß machen muss.

Katharina Röhrig ist aber heute nicht nur mit dieser Überraschung gekommen. “Es ist ja schon eine kleine Tradition, dass wir das VKJ-Kinderhaus unterstützen”, lacht sie und überreicht Petra Staats einen großen Scheck. 1.000 Euro spendet die GFOS mbH und Staats weiß auch schon, was sie mit dem Geld macht: “Wir haben gerade viel in unserem Außengelände erneuert und können nun noch eine neue Schaukel anschaffen und auf alle Gruppen etwas Geld für Spiel- und Bastelmaterial verteilen.” Ihre Stellvertreterin Janett Weiß ergänzt: “Unsere Kuschelsofas sind in die Jahre gekommen. Wir werden sicher in einigen Gruppen neue von der Spende anschaffen.”

Über die GFOS

Die GFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH, ist ein führender Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungskonzepte. Angefangen bei einer umfassenden Beratung bietet das mittelständische Unternehmen zukunftsorientierte Softwarelösungen in den Bereichen Workforce Management, Zutrittskontrolle und Manufacturing Execution System (MES) aus einer Hand und liefert damit die Grundlage fundierter Management- sowie Mitarbeiterentscheidungen. Mit der modularen Softwarefamilie gfos können Bedarfe jeder Branche und Unternehmensgröße optimal abgedeckt und zu einem umfassenden mehrdimensionalen Ressourcen-Management-System ausgebaut werden. Basierend auf modernster JAVA EE Technologie zeichnet sich gfos zudem durch höchste Funktionalität sowie vollständige Systemunabhängigkeit aus. 1988 gegründet, gehört die GFOS mbH zu den Pionieren der Anwendungsentwicklung und -integration in den Bereichen Personalzeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Produktionssteuerung. In 30 Ländern weltweit arbeiten weit mehr als 1.800 Kunden mit der Softwarelösung gfos, die bereits bis heute in 17 Sprachen übersetzt wurde. Im Rahmen des 1993 gegründeten SAP-Kompetenzcenters leistet die GFOS mbH kompetente Beratung und Service rund um die SAP-Anbindung. Über 450 Projekte, die bereits im SAP-Umfeld realisiert wurden, sprechen für umfassendes Know-how in diesem Bereich.

www.gfos.com

Kontakt

GFOS mbH

Miriam Czepluch-Staats

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00

presse@gfos.com

https://www.gfos.com

Bildquelle: @VKJ Ruhrgebiet e.V.