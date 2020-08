CTO gibt neues CLARC RELEASE 5.4 bekannt

ECM-Plattform erfährt weitreichende Funktionserweiterung

Die CTO Balzuweit GmbH, Software- und Beratungshaus aus Stuttgart, gibt das neue Release ihrer Enterprise Input Management Suite CLARC ENTERPRISE bekannt. Neue Funktionen erweitern das Setup der beliebten Plattform für Dokumentenmanagement-Lösungen.

CLARC ENTERPRISE ist die einheitliche Plattform für innovatives und zukunftssicheres Enterprise Input- und Content Management der CTO Balzuweit GmbH. Sie zeichnet sich durch ihre Hochverfügbarkeit, gute Skalierbarkeit und eine effiziente Lastverteilung aus. Mit dem neuen Release 5.4 wurden die Funktionen der Standardausführung umfassend erweitert: Neben der bewährten Erkennungstechnologie enthält die Plattform seit neuestem auch den eigenen Archivserver (CLARC CONTENT SERVER), SAP S/4HANA Zertifizierung inklusive.

Das neue XCONTROL Setup vereint zudem alle wichtigen Standard-Erkennungslösungen (Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Bestellungen) in einem Installationsschritt, wodurch die einzelnen Bestandteile schnell und problemlos in Betrieb genommen werden können. Im Bereich E-Invoice und E-Billing wurden ebenfalls Erweiterungen vorgenommen, die natürlich auch die gängigen Rechnungsformate XRechnung sowie ZUGFeRD 2.0 einschließen. Im Bereich Capturing sorgt hingegen ein neues Feature für verbesserte Erkennung: Die neue OMR-Erkennung registriert Checkboxen und übernimmt deren Status entsprechend.

Auch bei den Webanwendungen sind Neuerungen sichtbar: Den Anwendern stehen nun überarbeitete Web-Frontends zur Verfügung. Allen voran glänzt die Anwendung CLARC WEB VALIDATION, die eine mobile Sichtprüfung von Daten ermöglicht und bei Kunden auf großen Zuspruch stößt. Diese sowie das Management-Center sind in der Basisinstallation künftig automatisch enthalten.

Ebenfalls zu den Webanwendungen zählt das CLARC SEARCHCENTER, das die einfache und gezielte Recherche von Dokumenten und Daten ermöglicht.

Das neuen Release 5.4 von CLARC ENTERPRISE ist seit kurzem erhältlich.

Seit 1990 ist die CTO Balzuweit GmbH kompetenter Partner für leistungsstarke ECM-Lösungen aus einer Hand. Das umfassende Portfolio des Stuttgarter Softwareherstellers bietet neben Dienstleistungen vor allem Software “made in Germany” zur Digitalisierung und Verarbeitung jeglicher Dokumente – einschließlich Integration und Weiterleitung an zahlreiche Systeme. CTO setzt dabei unabhängige und modulare Standardsoftware ein, die sich maximal in führende IT-Systeme, wie SAP oder Microsoft, integriert. Bei Bedarf wird jede Lösung ganz individuell an Kundenanforderungen angepasst. Das Ergebis ist höchste Planungs- und Investitionssicherheit sowie Transparenz, Kosten- und Zeitersparnis, die für das eigentliche Kerngeschäft genutzt werden können.

CLARC ENTERPRISE ist die Enterprise Input Management (EIM) Suite für ECM- und DMS-Systeme der CTO Balzuweit GmbH. Der Name CLARC steht für “clever archive” und betitelt seit dem Jahr 1999 die hauseigene Produktlinie der CTO. Die modernen CLARC ENTERPRISE Technologien orientieren sich an den Anforderungen internationaler Unternehmen und vereinen alle wichtigen Document Management Services und Funktionen zentral an einem Punkt. CLARC ENTERPRISE zeichnet sich durch seine Hochverfügbarkeit, gute Skalierbarkeit und eine effiziente Lastverteilung aus.

www.cto.de

