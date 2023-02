Das bedeutet das grüne Band

Tag der Kinderhospizarbeit: LINDA Apotheken setzen ein Zeichen für Solidarität

Am Freitag (10. Februar 2023) zeigen bundesweit zahlreiche LINDA Apotheken Solidarität mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen. Das grüne Band hat, ähnlich wie die rote Schleife am Welt-Aids-Tag, eine große Bedeutung: Sie ist ein vereintes Erkennungszeichen – und zwar anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit.

Der Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVKH) möchte an diesem Tag auf das Schicksal von rund 50.000 jungen Menschen aufmerksam machen, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Um ihnen zu zeigen, dass sie und ihre Angehörigen nicht allein sind, ruft der BVKH dazu auf, das grüne Band sichtbar zu tragen.

Für die LINDA Apotheken ist es selbstverständlich, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Denn sie unterstützen die Arbeit des Verbands schon seit einigen Jahren. Dafür platzieren die Apotheker:innen das grüne Band in ihren Schaufenstern oder Verkaufsräumen.

LINDA Vorstandssprecher Volker Karg betont, „dass soziales Engagement und das Selbstverständnis des Heilberufs, sich um das gesundheitliche Wohl der Menschen zu kümmern, sehr nah beieinander liegen. Als starke und bundesweit vertretene Markengemeinschaft wollen wir unter dem Namen LINDA dabei helfen, die wichtige Arbeit des Bundesverbands Kinderhospiz sichtbarer werden zu lassen.“

Seit 2020 erhält der Bundesverband Kinderhospiz e. V. eine jährliche Spende der LINDA Apotheken. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kranken Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien ein möglichst glückliches Leben zu bereiten. In eine dieser Maßnahmen fließen die Spenden: Das OSKAR Sorgentelefon, dessen qualifizierte Mitarbeiter:innen zu jeder Zeit ein offenes Ohr für alle Sorgen und Ängste haben, gilt als wichtige Hilfe bei der Bewältigung.

Die LINDA Apotheken sind seit einigen Jahren tatkräftig für uns da und helfen uns, den Betroffenen jederzeit zur Seite stehen zu können“, freut sich Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des BVKH. „Mit dem grünen Band, also der Farbe der Hoffnung, können wir gemeinsam aufmerksamkeitsstark ein wichtiges Zeichen der Solidarität setzen.“

Am Tag der Kinderhospizarbeit soll die Aufmerksamkeit auch auf den aufopfernden Einsatz des Verbands gelenkt werden. Wer sich daran beteiligen möchte, kann auf der Webseite des BVKH ein grünes Band für nur einen Euro erwerben und es am 10. Februar sichtbar, zum Beispiel an Jacke, Tasche oder Rucksack, befestigen.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker:innen haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker:innen und Marktführer in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit. Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel Deutschlands Kundenkönig 2022 in der Kategorie Apotheken. LINDA gewann den Apotheken-Kooperationspreis 2021 (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem VISION.A Award in Silber ausgezeichnet. Der 1. Platz beim App Award 2021 in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Vanessa Tscholl

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

tscholl@linda-ag.de

http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.