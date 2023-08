DAS BELIEBTE SOLASI FESTIVAL KOMMT NACH SOMABAY

Vom 21. Bis 23. September richtet die Destination am Roten Meer das erfolgreiche Solasi Festival aus: Das populäre Yoga und Wellbeing-Event zieht Yoga-Fans aus der ganzen Welt an.

München/Somabay, 29.08.2023 – Das Verlangen nach innerer Ausgeglichenheit und körperlichem Wohlbefinden wächst und wächst, besonders gefragt sind ganzheitliche Angebote, bei denen Eigeninitiative gefragt ist. Die Destination Somabay hat diesen Trend bereits früh erkannt und ist eine Kooperation mit dem Solasi Festival eingegangen. Nach dem großen Erfolg des Yoga- und Wellbeing-Festivals im letzten September, freuen sich die Gastgeber nun auf die diesjährige Edition des beliebten Formats.

Das Solasi Festival richtet sich an alle Altersgruppen, es werden verschiedene Pässe für Erwachsene, Jugendliche und Kinder angeboten. Das facettenreiche Programm und eine Vielzahl spannender Aktivitäten, die auf Familien und Kinder zugeschnitten sind, sorgen für ein inklusives Erlebnis für jedermann.

Von 21. bis 23. September können die Gäste Somabays das ganzheitlichen Yoga- und Heilungsfestival genießen. Zwischen Sonne, Bergen und dem Meer werden Yoga, Bewegung und ganzheitliche Therapien mit Spiel, Entspannung und Musik verknüpft. Klangheilung, Funky-Kurse, Morgenläufe, erhellende Workshops, heilende Treatments, Sunrise Yoga, Tai Chi, Meditationen, jede Menge Tanz, Musik und vieles mehr helfen dabei, Geist, Körper und Seele in die Balance zu bringen.

Für Kinder und Familien stehen eine spannende Schatzsuche, Kunst- und Bastelkurse, Kinder-Yoga, Kids Acro oder Nervenkitzel beim Seiltanzen und Reifenfliegen auf dem Programm. Wer möchte, kann beim kollektiven Strand-Aufräumen einen Beitrag zur Gemeinschaft und zum Umweltschutz leisten.

Um den Zauber des Festivals noch zu verstärken, werden eindrucksvolle Live-Shows zelebriert: eine faszinierende Feuerwerkszeremonie wird den Nachthimmel erhellen und bei schamanischen Drum-Sessions können die Teilnehmer sich in die uralte Rhythmen und Energien fallen lassen.

Musik-, Bewegungs- und Tanzbegeisterte können an Ausdruckstanzkursen teilnehmen, bei denen sie verschiedene Formen der Bewegung und des Selbstausdrucks erforschen können, oder sich den Live-Handpan-Darbietungen anschließen, die die Luft mit harmonischen Melodien erfüllen. Eine Klangreise bei Sonnenuntergang entführt die Besucher in ein Reich der Ruhe und Besinnung. Ein Fest für die Sinne bieten auch die interaktiven Visuals, faszinierende Teppiche aus Farben und Formen, die die Festivalbesucher dazu einladen, ihre visuelle Wahrnehmung zu erkunden.

Wer ein individuelleres, noch stärker auf das persönliche Wohlbefinden ausgerichtete Erlebnis sucht, dem bietet das Solasi Festival eine Auswahl an speziellen Treatments und Einzelsitzungen. In den persönlichen Sitzungen werden Therapien und Praktiken angeboten, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob geführte Meditationen, Energieheilung oder persönliche Wellness-Beratungen – die Sitzungen bieten die Möglichkeit, tiefer in die Selbstfürsorge und Transformation einzutauchen.

Ins Leben gerufen wurde das Solasi Festival von @yesyoga und @osanafamilywellness, in diesem Herbst wird es von namhaften Yogateachern, Therapeuten, Masseuren und Gurus wie Agni Tzete, Nadiya Tsebro, Sony Swayze, Nicha Phongmani, und vielen weiteren bespielt. Das Osana Wholefood Cafe bietet den ganzen Tag über vegane und vegetarische Speisen an.

Es können sowohl einzelne Sessions als auch Pakete gebucht werden, zudem bieten das Sheraton Somabay, die Stayr Apartments, das The Breakers, das The Cascades und das Kempinski für den Zeitraum des Events spezielle Konditionen an. Detaillierte Informationen zu den Promotionen finden sich hier: https://www.solasifestival.com/accommodation

*ENDE*

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre fünf renommierten Hotels und Resorts, ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere sowie eine einzigartige Kultur der Region aus.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://somabay.com/

Kontakt

KPRN network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstraße 73

80333 München

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Somabay, Solasi