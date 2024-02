statt ein Grabstein!

Pressemitteilung;

Grabmale aus Holz – das neue ökologische und nachhaltige Konzept von dasgrabholz.de

Partner von Grabholz GmbH.

Das Grabholz ist eine innovative Alternative zu herkömmlichen Grabsteinen. Das Unternehmen dasgrabholz.de fertigt individuell gestaltete Grabmale aus Holz, die durch eine spezielle Fertigungstechnik eine außergewöhnliche Stabilität und Schutz über Jahrzehnte bieten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grabsteinen werden die Grabmale aus Holz betonfrei und ohne Fundament befestigt. Dies ermöglicht nicht nur eine ökologische, sondern auch eine nachhaltige Lösung für die Gestaltung von Grabstätten.

Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre Sonderwünsche in die Gestaltung der Grabmale einzubringen, was eine individuelle und persönliche Note ermöglicht.

Das Unternehmen bietet zudem eine bundesweite Montage an, um Kunden in ganz Deutschland zu erreichen.

Kontakt zu dasgrabholz.de kann per E-Mail an info@dasgrabholz.de oder per WhatsApp unter 0176/41796132 aufgenommen werden. Weitere Informationen sind online unter www.dasgrabholz.de„> www.dasgrabholz.de verfügbar.

Für Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frau Schmidt, info@dasgrabholz.de

0176/41796132

Das Grabholz – Grabmale aus Holz , spezielle Fertigungstechnik, Schutz und Stabilität über Jahrzehnte, ökologisch und nachhaltig, betonfreie Befestigung ohne Fundament. Sonderwünsche individuell möglich, Montage Bundesweit

Kontakt

Schmidt dasgrabholz.de

Stephanie Schmidt

Mühlstraße 37

71576 Burgstetten

0176 / 41796132



http://www.dasgrabholz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.