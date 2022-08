Das sollte bei einer Renovierung beachtet werden

Wir, die Maler Landeck GmbH, sind Ihr Fachbetrieb für die professionelle Renovierung in Frankfurt. Im Folgenden möchten wir Ihnen hilfreiche Tipps und Hinweise zum Thema Renovierung geben.

Was man im Vorfeld wissen sollte!

Die Renovierung einer Immobilie ist keine leichte Aufgabe. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss, damit alles reibungslos abläuft.

Vor allem bei der Planung ist es wichtig, genau zu wissen, was man will und was nicht. Denn nur so können Fehler vermieden und Geld gespart werden!

Zuallererst sollten Sie sich überlegen, welchen Umfang die anstehenden Arbeiten haben werden. Wird nur ein Zimmer erneuert oder soll die komplette Wohnungseinrichtung renoviert werden? Je nachdem, wie viel Zeit und Geld Sie in die Renovierung investieren möchten, richtet sich auch der Umfang der Arbeiten.

Falls Sie sich für eine komplette Renovierung in Frankfurt entscheiden, sollten Sie zuerst alle Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Raum entfernen. So stellen Sie sicher, dass diese bei den Arbeiten nicht beschädigt oder verschmutzt werden.

Bei der Planung sollten Sie außerdem bedenken, welche Farben Sie wählen möchten. Die Auswahl der Farben ist natürlich sehr subjektiv, aber es gibt trotzdem einige Punkte, die man beachten sollte. So können helle Wandfarben zum Beispiel dafür sorgen, dass Räume größer erscheinen.

Die Vorgehensweise bei einer Renovierung

Ob Sie Ihr gesamtes Haus, Ihre komplette Wohnung oder nur einzelne Räume renovieren oder sanieren möchten, unsere kompetenten Mitarbeiter erstellen für Sie bei Bedarf einen detaillierten Plan, der die Räume nach einer Sanierung, Trockenbau oder Renovierung transparent aufzeigt.

– Für Ihre Renovierung in Frankfurt erstellen wir einen effektiven Zeitplan

– Wir nutzen Container, die für die Entsorgung von Bauschutt bereitstehen

– Wir nehmen Holz, Beton oder Steine für Sie an.

– Wenn der Müll bereits vorsortiert wird, wirkt sich dies positiv auf den Gesamtpreis aus

Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird die Baustelle geräumt und entkernt.

– Es werden zunächst Putz, Fliesen und Tapeten entfernt, bevor die Decken, Böden und eventuell nichttragende Wände erneuert werden

– Alte Möbel und Bauschutt können nun entsorgt werden

– Darauf folgt das Erneuern der Heizungsanlage und Heizkörper

– Aufbau von Unterputzleitungen und Armaturen

– Malerarbeiten

Im Anschluss an die Verlegung des erneuerten Bodenbelags erfolgt die Montage der Aufputz-Armaturen. Abschließend wird das Gebäude beziehungsweise der Raum endgereinigt.

Die Dauer einer Sanierung oder Renovierung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie dem Umfang und der Art der Maßnahmen. In der Regel sind diese zwischen zwei und drei Wochen abgeschlossen.

Unsere Dienste bei der Renovierung in Frankfurt!

Unser Malerbetrieb für Ihre Renovierung in Frankfurt kümmert sich um Malerarbeiten jeglicher Art. Unsere Passion liegt in der Verschönerung und Sanierung Ihrer Immobilie. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden können sich bei uns stets auf eine kompetente und individuelle Beratung verlassen.

Wir nehmen uns gerne Zeit, um gemeinsam mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten für Ihr Renovierungsprojekt zu besprechen und unterstützen Sie dabei, Ihre Ideen und Vorstellungen umzusetzen.

Unsere professionellen Malermeister und unsere kompetenten Maler und Lackierer sind zudem auf die Gestaltung und Sanierung von Hauswänden spezialisiert. In Frankfurt und im Umfeld sind Sie sicher schon an einer von uns renovierten Fassade vorbeigefahren.

Lassen Sie sich bei kleineren oder größeren Projekten gern von unserem hochqualifizierten Team beraten und schauen Sie in unserem Malerbetrieb in Frankfurt vorbei. In unserem Ausstellungsraum können Sie Ideen sammeln und uns persönlich kennenlernen. Gerne können Sie uns auch jederzeit anrufen und einen Termin mit unseren Experten vereinbaren.

