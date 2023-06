Dein 5-Minuten-Buddha: Tägliche Inspirationen für ein glückliches und erfülltes Leben

Buchveröffentlichung mit 365 praktischen Übungen und berührenden Geschichten für ein

„Dein 5-Minuten-Buddha“ ist das jüngste Baby aus dem SELLBERG Verlag. Der kleine, feine Verlag im Herzen Berlins veröffentlicht am 15. Juni 2023 dieses 374 Seiten starke Werk, das den Nerv der Zeit trifft. Denn: Was bleibt übrig, wenn im Außen vieles wegbricht? Worauf ist noch Verlass? Wie ist es um die eigene Resilienz und innere Stärke vor allem in Krisenzeiten bestellt?

„Dein 5-Minuten-Buddha“ lädt dich ein Jahr lang ein, täglich ein bisschen bewusster zu leben: 365 zeitlose buddhistische Weisheiten und berührende Kurzgeschichten sowie kurze, leicht machbare Übungen inspirieren dich in wechselnder Reihenfolge zu tiefer Selbsterkenntnis und Entfaltung deiner inneren Ressourcen.

Mit einem herzlichen „Namaste, schöne Seele, wie wundervoll, dass du da bist!“, begrüßt die Autorin Antje Nevermann ihre Leserinnen und Leser und öffnet die Tür zu einer Welt der Selbstreflexion und inneren Erfüllung. Das Buch verfolgt nicht den Anspruch, eine umfassende buddhistische Lehre zu vermitteln oder als medizinischer oder psychologischer Ratgeber zu dienen. Stattdessen nutzt es die zeitlosen Elemente der buddhistischen Philosophie, um zu tieferer Selbsterkenntnis und einer höheren Lebensqualität zu inspirieren.

Die Idee hinter „Dein 5-Minuten-Buddha“ ist einfach, aber kraftvoll: Jedem Tag des Jahres ist eine Seite gewidmet. Die inspirierenden Texte sind jeweils in nur fünf Minuten gelesen, ihre Botschaften jedoch wirken lange nach. Sie laden dich ein, innezuhalten, darüber nachzudenken und ihre kraftvolle Essenz in individuellem Tempo in deine ganz persönliche Reise zur inneren Erfüllung zu integrieren. Sie ermutigen dich, dich von den tiefgründigen Weisheiten Buddhas, den liebevollen, neu verfassten Kurzgeschichten und den leicht umsetzbaren Übungen berühren und bewegen zu lassen – und neue Wege auszuprobieren.

Ob chronologisch von Tag zu Tag oder intuitiv in eigener Reihenfolge gelesen – jede Seite ist in sich abgeschlossen und kann als abgerundetes Angebot zu einer neuen Erfahrung verstanden werden. Die Zitate und Geschichten werden bewusst ohne Erläuterungen präsentiert, um den Raum für eigene Interpretationen zu öffnen und so persönlich relevante Botschaften erfahrbar zu machen. Diese Reise zur inneren Erfüllung mag vielleicht nicht immer sofortige Erleuchtung bringen, doch sie ist eine Einladung, das Leben bewusster zu leben und Veränderungen zuzulassen.

Lass auch du deine Seele berühren und öffne dich für mehr Glück, Gelassenheit und Lebensfreude. Begib dich ein Jahr lang auf die spannendsten Reise deines Lebens: zu dir selbst. „Dein 5-Minuten-Buddha“ ist dein perfekter Reisebegleiter.

Über die Autorin

Antje Nevermann arbeitet seit 30 Jahren als Autorin und Texterin in unterschiedlichen Themenfeldern. Sie hat mehrere medizinische und alternativmedizinische sowie alternativ-tiermedizinische Ausbildungen. 2015 erschien das Buch „Energienahrung – Das daoistische Bi Gu Fu Qi im Westen“.

„Seit mehr als 25 Jahren bin auch ich auf meiner Reise zu mehr Selbsterkenntnis und meinem wahren Wesen. Ohne selbst der Religion anzugehören, sprach mir die Philosophie des Buddhismus schon immer aus der Seele und ist mir mit ihrer liebevollen, klaren und doch offenen Art bis heute einer der wichtigsten Leitfäden und Mutmacher im irdischen Dschungel. Meine Liebe zu Natur und Tieren, zur Verbundenheit mit allem, was ist, verwebe ich mit meinem Tun als Autorin und Heilpraktikerin für Psychologie.“

Das Wichtigste in Kürze:

Buchtitel: Dein 5-Minuten-Buddha – Mehr Achtsamkeit und Glück im Alltag mit 365

inspirierende Weisheiten, Übungen und buddhistischen Kurzgeschichten

Autorin: Antje Nevermann

Taschenbuch ISBN: 978-3-910851-00-9

Erscheinungstermin: 15. Juni 2023

