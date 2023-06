Virtuelles Simultandolmetschen im Abonnement:

Qonda punktet mit Online-Preiskalkulator

Wiesbaden, Juni 2023 – Als erster Anbieter für virtuelles Simultandolmetschen hat Qonda im Mai erfolgreich ein transparentes und komfortables Abo-Modell eingeführt, das sich interessierte Kunden ihrem Bedarf entsprechend selbst konfigurieren können. Nur wenige Angaben und Klicks werden benötigt und der integrierte Online-Preiskalkulator auf der Qonda Homepage zeigt direkt an, mit welchen monatlichen Kosten im Basic-, Premium- oder Pro-Tarif zu rechnen ist. Das exklusivere Enterprise-Paket steht für eine besondere Ausgestaltung des Abonnements mit spezifischeren Services und bedarf vorab einer persönlichen Beratung.

Die Möglichkeit der regelmäßigen Nutzung von RSI-Features im Rahmen eines Abo-Modells ist in der Branche des virtuellen Simultan Dolmetschens aktuell einzigartig und wird seit seinem Start vor einem Monat bereits von zahlreichen Qonda-Kunden geschätzt und intensiv genutzt. „Wir sind mit Qonda angetreten, um Unternehmen zu befähigen, internationale Sprachbarrieren und -hürden in ihrer Geschäftskommunikation einfach zu überwinden. Und genauso einfach und komfortabel soll auch der Zugang zu unseren Dienstleistungen sein. Unser Abo-Modell erfolgreich an den Start zu bringen, ist in diesem Zusammenhang ein weiterer wichtiger Meilenstein gewesen“, berichtet Mike Bertsch, Gründer und CEO von Qonda.

Leicht und komfortabel konfigurierbar

Ob Online-Meetings, hybride Veranstaltungen Onsite & Online, Livestreams oder die Kombination aus beidem: Qonda bietet für jeden Anspruch an mehrsprachige Veranstaltungen, die die Teilnehmer in ihrer jeweiligen Muttersprache erleben können, die passende Lösung. Und jede dieser Lösungen lässt sich jetzt für regelmäßige Anwendungen auf Abonnementbasis realisieren. Dazu muss online lediglich die maximale Anzahl der Sprachen (2 bis 16) und maximale Anzahl der Teilnehmer (10 bis 2.500) angegeben werden und der monatliche Preis wird sofort angezeigt. Kunden können dabei zwischen den Modellen Basic, Premium, Pro und auf Wunsch und nach persönlicher Beratung dem Modell Enterprise auswählen. Der monatliche Basistarif beginnt bereits bei 29,00 Euro – ein Preis, der unterstreicht, dass Qonda jedem Unternehmen einen möglichst niederschwelligen und kostengünstigen Zugang zu seinen virtuellen Dolmetsch-Leistungen ermöglichen möchte. In allein Paketen unlimitiert.

Zudem listet Qonda auf der Seite transparent und übersichtlich auf, welche Leistungen im Detail im jeweiligen Abonnement enthalten sind. Das Basis-Paket etwa umfasst die Bereitstellung der gesamten Technik, erfordert aber weitere Kosten, wenn zusätzlich technische Unterstützung während eines Meetings oder ein Onboarding gewünscht ist. Im Vergleich dazu ist letzteres in den hochwertigeren Modellen Pro und Enterprise bereits inkludiert, technische Unterstützung ist für eine bzw. vier Stunden im Monat frei.

Jederzeit in Muttersprache kommunizieren

Aktuelle Studien belegen, dass den Unternehmen in Europa allein durch Sprachbarrieren ein Verlust von circa 100 Mrd. Euro pro Jahr entsteht. Ein Grund: weniger als fünf Prozent der Menschen weltweit sprechen ein sehr gutes Englisch, das als international anerkannte Businesssprache aber wichtig für eine optimale Kommunikation ist. Gut ist, dass Anbieter wie Qonda intelligente und einfache Lösungen entwickelt haben, wie sich virtuelles Simultandolmetschen schnell und unkompliziert in jeden Unternehmens Work-Flow integrieren lässt.

Qonda hat mit dem Start 2021 den Markt für mehrsprachige Echtzeit-Kommunikation revolutioniert!

Bei der Verdolmetschung von Online-Meetings beispielsweise überträgt ein vollautomatisierter Qonda Bot jedes Meeting in ein virtuelles Dolmetscherpult. Von dort aus übersetzen professionelle menschliche Dolmetscher in Echtzeit in jede gewünschte Sprache, ohne extra anreisen zu müssen. Qonda Kunden können auf diese Weise in jedes Meeting Dolmetscher leicht und schnell integrieren. Die Teilnehmer wiederum genießen dabei den Vorteil, in ihrer jeweiligen Muttersprache kommunizieren zu können – ohne Hemmschwellen oder Verständnisprobleme. Qonda unterstützt seine Kunden auf Wunsch auch bei der Auswahl geeigneter Dolmetscher, sollten diese nicht über eigene Quellen verfügen. Noch komfortabler wird der Zugang zu den Qonda Dienstleistungen durch das neu etablierte Abo-Modell.

Mehr zum branchenweit einzigartigen Abo-Modell von Qonda finden Sie hier: https://www.goqonda.io/preise-onlinemeetings/

Qonda ermöglicht mit seiner SaaS Lösung die mehrsprachige Unternehmenskommunikation

Kontakt

Qonda GmbH

Mike Bertsch

Am Gänsberg 37

65207 Wiesbaden

0 611 23601230



https://goqonda.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.