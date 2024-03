Delinea sieht sich bereit, die Identitätssicherheit zu revolutionieren

PAM-Experte erreicht erneut wichtigen ARR-Meilenstein und startet mit Produktdebüts und strategischen Akquisitionen ins Jahr 2024

Delinea, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Privileged Access Management (PAM) nahtlos erweitern, vermeldet für das Geschäftsjahr 2023 das Überschreiten eines wichtigen Meilensteins bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR) in Höhe von 300 Millionen US-Dollar und das Erreichen eines „Rule of 40“-Profils. Das Unternehmen steigerte außerdem den Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtumsatz auf mehr als 85 Prozent.

Delinea hat im Jahr 2023 mit seiner Delinea Platform eine bemerkenswerte Innovationen vorgestellt. Die Delinea Platform, eine Cloud-native Grundlage für die branchenweit anerkannten PAM-Lösungen von Delinea, ermöglicht End-to-End-Transparenz, dynamische Berechtigungskontrollen und adaptive Sicherheit. Sie kombiniert Enterprise Vaulting, VPN-losen privilegierten Remote-Zugriff und Privilegienkontrollen zur Durchsetzung von Just-in-Time- und Just-Use-Privilegien, um eine sichere, robuste und skalierbare SaaS-Lösung zu bieten, die mit den Anforderungen eines Unternehmens wächst.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres hat Delinea zwei strategische Übernahmen angekündigt. Im Januar 2024 erwarb das Unternehmen Authomize, um die Reichweite der Delinea-Plattform mit umfassenden privilegierten Kontrollen in der Cloud zu erweitern und gleichzeitig die Rolle der Plattform bei der Abwehr von identitätsbasierten Angriffen zu stärken. Im Februar gab Delinea seine Absicht bekannt, Fastpath zu übernehmen, um die Verwaltung von privilegierten Zugängen und Identitäten mit einer KI-gesteuerten Sicherheitsplattform zu revolutionieren. Dadurch wird Delinea zur idealen Plattform für die Verwaltung von Berechtigungen für Infrastruktur, Anwendungen und Daten.

„2023 war für Delinea ein Jahr mit bedeutendem Wachstum, das durch das Erreichen eines wichtigen ARR-Meilensteins und des „Rule of 40″-Profils verdeutlicht wird“, sagte Art Gilliland, CEO von Delinea. „Wir sind fest entschlossen, die Identitätssicherheit in diesem Jahr weiter zu revolutionieren. Unsere Übernahmen von Authomize und Fastpath sind erst der Anfang.“

Die wichtigsten Highlights für das Gesamtjahr:

-Mehr als 300 Millionen US-Dollar ARR und ein Wachstum von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

-Profitables Wachstum und Erreichen eines „Rule of 40“-Profils (basierend auf dem EBITDA)

-Steigerung des wiederkehrenden Umsatzes auf mehr als 85 Prozent des Gesamtumsatzes

-Beibehaltung einer Kundenzufriedenheitsbewertung von 4,8 (von 5,0)

2023 Delinea-Innovationen:

-Delegated Machine Credentials: Delinea erhielt ein US-Patent für Delegated Machine Credentials, eine Funktion, die die Berechtigungen einer bestimmten Maschine an die darauf laufenden Workloads delegiert, um die Privilegienkontrolle in der Infrastruktur zu optimieren und gleichzeitig einen sicheren und effizienten Maschinenzugriff zu ermöglichen.

-KI-gesteuerte Prüfung (AI-Driven Audit/AIDA): Delinea stellte AIDA vor, eine branchenweit einzigartige Funktion, die eine Kombination aus Benutzeraktivitätserkennung und KI-Lernen nutzt, um Aufzeichnungen privilegierter Sitzungen zu überwachen und potenziell gefährliche Aktivitäten zu erkennen.

-Vertiefte MFA: Delinea führte die vollumfängliche Durchsetzung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ein, einschließlich einzelner privilegierter Anmeldedaten über die Standard-MFA bei der Anmeldung hinaus. Die neue Sicherheitsebene reduziert das Risiko für hochsensible Anmeldedaten und hilft Unternehmen, die immer strengeren Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Branchenanerkennung und Auszeichnungen im Jahr 2023

Die strategischen Erfolge von Delinea wurden auch in der Branche wahrgenommen. Als einziger Anbieter wurde das Unternehmen von allen fünf großen Branchenanalystenberichten für Privileged Access Management im Jahr 2023 als Leader anerkannt. So wurde Delinea bereits zum fünften Mal in Folge zum Leader im Gartner Magic Quadrant für PAM ernannt und außerdem von Frost & Sullivan als Growth Leader in PAM und von Enterprise Management Associates als Value Leader ausgezeichnet.

Weitere bemerkenswerte Auszeichnungen sind:

-Gold-Auszeichnung in der Kategorie „2023 Cybersecurity Excellence Awards“ für Cloud PAM

-„Cutting Edge“ für Privileged Access Management bei den Global InfoSec Awards 2023

-„Evolutionäre Sicherheitslösung“ für die Delinea-Plattform bei den Future Security Awards 2023

-Fünfter NorthFace ScoreBoard Award

Mehr Informationen zu Delinea unter delinea.com.

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

