Der AGW Energiekompass 2021 – Chancen / Risiken Ratgeber

Erfahrung und Wissen erlaubt eine klare Bewertung und Deutung von zukünftigen Ereignissen. Mit Hilfe des Energiekompass 2021 der AGW Akademie der Geistigen Wissenschaften können Sie wichtige Entscheidungen sicher und zuverlässig treffen.

Wir alle kennen diese Tage an denen wir schon morgens das Gefühl haben: Ich bleib lieber im Bett, der Tag bringt nichts Gutes. Und dann passiert es das wir gegen unser Bauchgefühl handeln und am Ende nichts gelingt. Ob es Probleme sind im Büro, Streit in der Familie oder andere Dinge uns aus der Bahn werfen, es gibt sie, diese Tage da hätte man auf die inneren Antennen hören sollen!

In seltenen Fällen können Konstellationen dazu führen das sogar erhöhte Gefahr besteht für Leib und Leben.

Die Akademie der Geistigen Wissenschaften bewertet Informationen und Aussagen nach keiner vorgefertigten Doktrin. Wir unterliegen keinem Gebot, der Meinung oder der Weisung einer einzelnen Person sondern sind ganz allein unserem Gewissen verpflichtet das Richtige zu tun.

Vielfältigste Strömungen und Erkenntnisse fliessen bei uns zusammen und ergeben so ein Gesamtbild. Diese sind nicht immer einfach und schnell zu deuten. Doch wir wollen astronomische Sonderstellungen, astrologische Besonderheiten, Vorhersagen Weissagungen z.B. von Nostradamus oder Baba Vanga, schamanistische Prophezeiungen und uralte Lehren den Platz geben den sie verdienen. Nach Analyse und Bewertung von hunderten Informationen werden diese gebündelt in einen praktischen Leitfaden den ein jeder für sich nutzen kann.

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen diesen Gratis Energiepass in praktischer Form an. Es gibt Tage da gelingt alles, an anderen sollte man sich in Acht nehmen. Haben Sie keine Angst, sondern Leben Sie Ihr Leben im vollen Bewusstsein dessen das Ihr Leben einzigartig und wertvoll ist, so wie Sie es auch sind.

Wir stehen Ihnen gerne zur Seite sollten Sie konkrete Fragen haben.

Das gesamte Team der AGW wünscht Ihnen ein erfolgreiches, gesundes und glückliches 2021 mit Liebe und Verbundenheit zu den Menschen die Ihnen wichtig sind.

AGW ist die führende Institution für Spiritualität, Liebeszauber, Parapsychologie und Esoterik. Hier vereinigen sich Medien und Lichtarbeiter mit den weltweit höchsten Fähigkeiten. Wir nehmen Ihre Sorgen, Probleme und Ängste ernst und bieten konkrete und sichere Lösungen.

