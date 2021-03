Der L-Faktor

Von welchen Faktoren hängt das menschliche Leistungsvermögen ab?

Wie immer man Gesellschaft aktuell definieren möchte, sei es als Spaßgesellschaft oder als Leistungsgesellschaft – zumindest im Arbeitsbereich spielt die Leistung immer noch eine zentrale Rolle. Deshalb steht sie auch im Mittelpunkt vieler Wirtschaftstheorien und -untersuchungen. So wird in Prüfungen denn auch gelegentlich abgefragt, von welchen Faktoren das menschliche Leistungsvermögen abhängt. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo nicht nur eine beispielhafte Lösung auf, sondern auch, wie die Frage strukturiert und damit kompetent beantwortet werden kann.

Wenn in einer Prüfungssituation die Frage gestellt wird: “Von welchen Faktoren hängt das menschliche Leistungsvermögen ab?”, verleitet dies entweder zu einem munteren Daherplappern und Aufzählen und ausufernden Erläutern von vermeintlichen Aspekten, oder es führt zu einer Denkblockade. Beides ist dem Prüfungsergebnis allerdings nicht dienlich. Vermeiden lässt sich dies mit Hilfe der von Dr. Ebert vorgestellten Strukturzahltechnik.

Das Geheimnis für die Beantwortung der Prüfungsfrage nach den Faktoren des menschlichen Leistungsvermögens liegt demnach in der Strukturzahl 2, die es sich für die Prüfung entsprechend zu merken gilt. Denn diese “2” gibt vor, dass es lediglich zwei Faktoren sind. Dies mag auf den ersten Blick verwirren – und das ist auch gut so, denn es rüttelt wach, lenkt von der Fülle ab und fokussiert zunächst auf das Wesentliche, nämlich die übergeordneten Kategorien.

Persönliche und sachliche Leistungsfaktoren

Doch welches sind nun die beiden Faktoren, die das menschliche Leistungsvermögen begründen?

-Einmal sind es die persönlichen Leistungsfaktoren,

-und zum anderen sind es die sachlichen Leistungsfaktoren.

Dies sind die beiden zentralen Kategorien, denen alle einzelnen Aspekte untergeordnet werden können. Diese können nun zunächst genauer definiert werden:

-Persönliche Leistungsfaktoren sind zum Beispiel die körperliche Verfassung, aber auch die Fachkenntnisse.

-Und sachliche, sachliche Leistungsfaktoren sind zum Beispiel Dinge wie die Arbeitsplatzgestaltung oder die Organisation der Arbeit.

Diese Strukturierung kann nun als Ausgangspunkt für die Nennung und gegebenenfalls Erläuterung weiterer Einzelaspekte dienen.

Das komplette, kostenlose Video ” Von welchen Faktoren hängt das menschliche Leistungsvermögen ab?” finden interessierte Leser auf der Video-Plattform YouTube. Weitere Hinweise zu diesem und vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Themen finden sich ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens ( http://mariusebertsblog.com/).

Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK.

Firmenkontakt

Dr. Ebert Schnell-Lernsysteme

Dr. Marius Ebert

Hauptstraße 127

69117 Heidelberg

3867 6138333

info@spasslerndenk.de

http://www.spasslerndenk-shop.ch

Pressekontakt

Inhaber

Dr. Marius Ebert

Hauptstraße 127

69117 Heidelberg

038676138344

info@spasslerndenk.de

http://www.spasslerndenk-shop.ch

Bildquelle: pixabay