Die ESF-Förderung geht 2022 in die Verlängerung

Instrument der beruflichen Weiterbildung

Was ist ESF?

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hat ein Förderprogramm Fachkurse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Landesmitteln gestartet. Ziel ist die verstärkte Förderung beruflicher Qualifizierung aufgrund steigender Anforderungen in der Arbeitswelt und dem zunehmenden Fachkräftemangel. Vor allem Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen sind hierbei angesprochen. Im Fokus steht außerdem die Zielgruppe der mindestens 55-jährigen Leistungs- und Erfahrungsträger, die von einem besonders hohen Förderbeitrag profitieren.

Ab 01.01.2022 geht die ESF-Fachkursförderung in die Verlängerung!

Wer kann die Förderung in Anspruch nehmen?

Die ESF-Förderung hat nichts mit “sozialer Schwäche” zu tun, sondern ist ein Förderinstrument der beruflichen Weiterbildung.

Es werden folgende Zielgruppen (Kursteilnehmende) gefördert:

– Beschäftigte bevorzugt aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, wobei entweder der Beschäftigungsort oder der Wohnort der Teilnehmenden in Baden-Württemberg liegen muss

– Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler sowie Existenzgründerinnen und Existenzgründer in Baden-Württemberg, die ihren Unternehmenssitz oder Wohnsitz in Baden-Württemberg haben.

– Gründungswillige, die in Baden-Württemberg wohnhaft oder beschäftigt sind.

– Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die in Baden-Württemberg wohnhaft sind.

Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung sieht eine Reduzierung der zuschussfähigen Teilnahmegebühr um 25% vor.

Personen, die mindestens 55 Jahre alt sind, profitieren von einem besonders hohen Förderbeitrag von 50%!

Ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss besteht nicht.

Wie oft kann die Förderung in Anspruch genommen werden?

Es wird ausdrücklich begrüßt, wenn Teilnehmer/innen an mehreren Fachkursen innerhalb des Bewilligungszeitraumes teilnehmen. Das bedeutet, die ESF-Förderung kann für jede förderfähige Veranstaltung erneut beantragt werden.

Welche Weiterbildungen werden gefördert?

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH hat eine Vielzahl förderfähiger Veranstaltungen rund um das Bauwesen im Programm.

Alle Veranstaltungen im Überblick finden Sie HIER.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Reinhold Theimel

Carola Rössler

Gerhard-Koch-Str. 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Jochen Lang

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.