Die Online-Marketing-Agentur SEO-Küche erhält das BVDW-Qualitätszertifikat SEO

Die SEO-Küche wurde vom Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) mit dem SEO-Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Nach einer ausführlichen und unabhängigen Prüfung, bei der eine Jury die Qualität unserer Arbeit nach verschiedenen Kriterien bewertet hat, haben wir das begehrte Zertifikat erhalten. Im Laufe des Prüfprozesses wurden die Arbeitsweise, Erfahrung, Kundenzufriedenheit und das Engagement im Bereich SEO anhand mehrerer Fallbeispiele bewertet.

Da nur wenige Agenturen in Deutschland bisher mit dem Qualitätszertifikat ausgezeichnet wurden, sind wir hier natürlich besonders stolz. An dieser Stelle vielen Dank an das gesamte Team und alle Beteiligten, die hier mit viel Ehrgeiz alles vorbereitet und eingereicht haben.

BVDW-Qualitätszertifikate belegen hohe Kundenzufriedenheit und professionelles Arbeiten

Im Vorfeld der Prüfung stand auch die Unterzeichnung des Code of Conduct Suchmaschinenoptimierung, mit der wir uns nicht nur den definierten Regeln verpflichten, sondern auch erklärten, bei jedem Projekt die vorgegebenen Qualitätsstandards einzuhalten.

Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wurde unsere Arbeit im Bereich SEO von anerkannten Experten der Branche geprüft. Das beweist Professionalität und Qualität unserer Arbeit. Frisch motiviert heißt es jetzt für uns: Weiter so! Wir wollen uns nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern auch zukünftig bei jedem Projekt beweisen, dass das Qualitätszertifikat verdient ist.

Natürlich sollen solche Zertifikate auch Interessenten dabei helfen, die richtige Agentur zu finden. Wie bei einer TÜV-Prüfung kann eine vom BVDW ausgezeichnete Agentur einen bestimmten Standard bieten und sorgt so für eine gewisse Sicherheit vor Vertragsstart.

Das Leben ohne Internet ist für die meisten von uns heute nicht mehr vorstellbar. Umso wichtiger ist es für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens, sich aktiv und nachhaltig dort zu platzieren, wo sich Ihre Zielgruppe bewegt. Als Online-Marketing-Agentur erarbeiten wir täglich hochprofessionelle Lösungen im digitalen Marketing für unsere Kunden. Bei allen Online-Marketingmaßnahmen verfolgen wir eine individuelle Ausrichtung und gliedern diese optimal in Ihren Marketing-Mix ein.

Kontakt

SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG

Oliver Lindner

Fraunhoferstr 6

83059 Kolbermoor

080312575100

oliver.lindner@seo-kueche.de

https://www.seo-kueche.de/

Bildquelle: Qualitätszertifikat