Die RSC GmbH – mit Leidenschaft für Erfolg

Seit über 35 Jahren ist die RSC GmbH bereits in der Beratung sämtlicher finanzieller Fragen tätig und verfügt über ein großes Netzwerk, das über die europäischen Grenzen hinausgeht. Das Unternehmen rund um Geschäftsführer Maximilian Schreiber verfügt zudem über hervorragende Partner, mit denen die Zusammenarbeit eine Basis für bestmögliche Ergebnisse für Kundinnen und Kunden setzt.

Das junge und dynamische Unternehmen hat einschlägige Erfahrungen im Bereich der Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen gesammelt. Außerdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gefragter Ansprechpartner für die Fördermittelberatung, Firmenübernahmen und die Begleitung von Start-ups sowie der Kapitalmittelakquise. Die RSC GmbH arbeitet zu 90 Prozent digital und möchte mit dieser Arbeitsweise Ressourcen schonen und einen erheblichen Beitrag zur Umwelt leisten.

Beratungsansätze der RSC GmbH

Max Schreiber und sein Team sind in ihrer Beratung stets darauf bedacht, einen ganzheitlichen Lösungsansatz zu präsentieren und auch umzusetzen. Ziel der RSC GmbH ist es, in einer betriebswirtschaftlichen Beratung dafür zu sorgen, dass Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten, wachsen und höhere Gewinne erzielt werden können. Hierfür wird eine individuell auf die Kundinnen und Kunden zugeschnittene Beratung ermöglicht, die darauf abzielt, das beratende Unternehmen zu begleiten, bis die ausgearbeitete Wirtschaftlichkeit hergestellt ist.

Um diese Ziele zu ermöglichen, ist es dringend notwendig, verfügbare Fördermittel zu beantragen. Europaweit gibt es über 5.000 verschiedene Möglichkeiten, Projekte bezuschussen oder finanzieren zu lassen. Die Fördermittelberaterinnen und -berater der RSC GmbH verschaffen hier einen tiefen Einblick in genau diese Themen. Mit einem breiten Netzwerk an Kontakten sowie langjährigem Know-how findet das Unternehmen für alle Vorhaben den passenden Zuschuss oder Förderkredit.

Gründung und Firmenübernahme mit der RSC GmbH

Egal, ob Gründung oder Firmenübernahme: Die RSC GmbH steht als tatkräftiger Partner zur Seite. Wer eine Firma kaufen oder auch neu gründen möchte, der steht oft vor der Herausforderung, wie ein solches Projekt richtig umgesetzt werden kann. Auch hierfür stehen die Kolleginnen und Kollegen der RSC GmbH mit weitreichendem Wissen zur Seite. Durch hervorragende Partnerinnen und Partner im Bankwesen ermöglicht das Unternehmen einen unkomplizierten und einfachen Einstieg in die Übernahme einer Firma. Auch Neugründungen profitieren mit der Expertise des Teams rund um Maximilian Schreiber. Oft verlieren Gründerinnen und Gründer bereits am Anfang den Überblick. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie komplettes Neuland betreten. Die RSC GmbH durfte bereits über 100 Start-ups auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleiten. Hierbei unterstützt das Unternehmen nicht nur bei der Beantragung von Fördermitteln, sondern steht gerade in der brisanten Anfangsphase zur Seite.

Die RSC GmbH in der Kapitalmittelakquise

Unternehmen benötigen einen flexiblen Kapitalfluss, der es ermöglicht, auch kurzfristig Investitionen umzusetzen. Mit einem Bankenpool von über 300 Bankpartnern verfügt die RSC GmbH über ein deutschlandweites Bankennetz, das es ermöglicht, die besten Darlehen für bestehende, aber auch neue Projekte für das Unternehmen umzusetzen. Hierbei nutzen die Beraterinnen und Berater von Maximilian Schreiber die Möglichkeit, Fördermittel zu integrieren und somit die beste Leistung herauszuholen.

Neben einer eigenen Homepage informiert die RSC GmbH auch in Facebook,

Instagram und LinkedIn über ihre Projekte und Tätigkeiten.

Maximilian Schreiber ist Wirtschaftsjurist, Business-Coach, Change-Management-Consultant, Gründerberater, Fördermittelexperte und Geschäftsführer der RSC GmbH. Nach seinem Wirtschaftrechtsstudium spezialisierte er sich auf die staatliche Fördermittelthematik. In seiner über zehn Jahre langen Tätigkeit als Unternehmer sammelte er die notwendige praktische Erfahrung auch durch eigene Beantragung von Fördermitteln in verschiedenen Branchen.

Firmenkontakt

RSC GmbH

Maximilian Schreiber

Wittelbacher Str. 40

84503 Altötting

+49 89 614 2104 200

info@r-s.consulting

http://www.rsc-foerderung.com

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661 2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.