Die schönste und einfach aufzubauende Salzwand aus rotem Bergsalz, für Ihr persönliches Wellness und Natur Erlebnis in Ihrem Zuhause.

Das orange-rote, warme Salzlicht bringt ein Gefühl von Wellness in jedes zuhause. Jeder Stein, zu einer Salzwand komponiert, ist ein Unikat der Natur. So entsteht eine einzigartige wunderschöne und erholsame Atmosphäre in Ihren Räumen.

Rotes Bergsalz hinterleuchtet, wie man es von einer Salzkristalllampe her kennt, gibt es jetzt als perfekte Salzwand für jedes Wohn-, Schlaf, Kinderzimmer und Büro. Und zwar als einfachen Bausatz bestehend aus einem genialen Hängesystem aus korrosionsfreien Materialien und lichtdurchlässigen hochreinen Ziegeln aus dem besten Bergsalz das es gibt, dem Salz aus dem pakistanischen Salzgebirge.

Die wunderschönen Salzstrukturen kommen durch eine vollflächige Hinterleuchtung mit Warmlicht erst vollends zum Vorschein und erzeugen ein echtes Wellness Erlebnis, weil eben auch das Salz tatsächlich ein klein wenig warm wird: Licht, Salz und Wärme in vollendeter Harmonie! Die wahre Definition von Gemütlichkeit, das perfekte Zusammenspiel aus Licht und Wärme auf natürliche Weise.

Der Selbstaufbau ist sehr einfach: Ein Edelstahlgitter wird an die Wand gedübelt inklusive eines anschlussfertig montierten Leuchtmittels. Die Salzsteine hängt man dann einfach mit Metallstiften ins Gitter – fertig! Mit weiteren Salzwänden lässt sich das Salzwandsystem erweitern, auch nachträglich.

Salzwände können in jedem trockenen Raum aufgebaut werden: Im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer, im Büro, im Seminarraum, in der Praxis, im Fitness-Studio, im Wartezimmer…

Die Vorteile unserer Salzwand-Systeme gegenüber anderen:

– Jeder Ziegel Ihrer Salzwand wird von Hand ausgesucht, geprüft und sorgfältig bearbeitet

– Alle Einzelteile vom Salzwandbausatz werden komplett geliefert. Man braucht kein Teil selbst ausmessen, sägen oder im Baumarkt hinzukaufen, was bei Schienensystemen häufig der Fall ist.

– einfacherer Aufbau (wie ein Badschrank)

– wie ein Bild frei an der Wand platzierbar und muß nicht vom Boden hochgezogen werden, dadurch weniger Material notwendig

– kein Sockel mehr nötig

– beliebig erweiterbar zur Seite, nach oben oder unten

– kein Schneiden der Ziegel mehr nötig

– kein Staub

– Keine durch Klebstoffe verursachten Ausdünstungen

– beliebig ab- und wiederaufbaubar

– jeder Salzziegel aus Bergsalz ist austauschbar

– keine durch Schienen verursachten störende Schatten

– Lichtdurchlässiges Fugenmaterial

– Aluminiumfraß als Langzeitfolgeschaden ist ausgeschlossen im Gegensatz zu Alu-Schienen

– Warmes Licht (die Steine werden beim Salzwand-Systembausatz “Komplett” leicht erwärmt)

– die Salzziegelpositionierung ist völlig frei und nicht zwingend

Wir stellen Salzwandsysteme für Privat und Gewerbe her. Seit 2003 sind wir Direktimporteur für Steinsalz aus Pakistan. Unsere wichtigsten Produkte sind hinerleuchtete Salzwandsystemwände, Salzbaustoffe wie Salzziegel und Salzfliesen. Desweiteren führen wir auch Salzlampen und Speisesalz. Wir bieten mit unserem Webshop die Möglichkeit, unsere Produkte einfach zu bestellen. Dazu bieten wir kostenlose Beratung. Salzwände können in unseren Büroräumen nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden.

