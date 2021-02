Digitale Showrooms als Alternative zu abgesagten Messen

Lernen Sie in einem kostenlosem Workshop die Möglichkeiten eines digitalen Showrooms kennen

Seit 2020 müssen Unternehmen digitale Wege gehen, um effizient und erfolgreich die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen zu präsentieren. Da persönliche Kontakte heute schwer zu realisieren sind, findet der Informationsaustausch und die Beratung in Telefonaten oder Online-Meetings statt. Abgesagte Branchen- und Fachmessen geben aber auch Ressourcen, Zeit und Budgets frei, die wir für neue und innovative digitale Ansätze zur Kontaktaufnahme und Lead-Generierung nutzen können. Besonders gut geeignet sind hierfür interaktive Digitale Showrooms.

Erfahren Sie in einem kostenlosen Workshop, wie man als Unternehmen zu einem erfolgreichen, digitalen Showroom kommt. Lernen Sie innerhalb von einer Stunde, welche Bausteine Sie in einem digitalen Showroom nutzen können und welche Schritte nötig sind, um einen eigenen Showroom zu erstellen. Lernen Sie kennen, wie der Austausch und die Interaktion mit Ihren Interessenten ablaufen können. Sie erhalten außerdem einen Eindruck davon, wie Sie ihr eingespartes Budget für Besucher-Marketing nutzen können.

Lassen Sie sich im Rahmen eines einstündigen, digitalen Workshops am 17.02.2021 kostenlos und unverbindlich inspirieren. Die Veranstaltung findet von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Falls Sie als Teilnehmer verhindert sein sollten, steht Ihnen anschließend auch eine Aufzeichnung des Workshops zur Verfügung.

Unter dem folgenden Link gelangen Sie direkt zur Anmeldung: https://zoom.us/webinar/register/WN_-4UGNUUxRBqceS2iwXnowA

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Kontakt

EXPO-IP GmbH

Martin Schulz

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

06151-8002181

info@expo-ip.com

http://www.expo-ip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.