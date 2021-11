Dr. Schellenberger übernimmt Schirmherrschaft 21/22

Präsident des Landtages Sachsen-Anhalt übernimmt Schirmherrschaft bei der Eröffnung des Ausbildungsjahres 2021/2022 in der generalistischen Pflege.

SKY Pflegeakademie Eröffnungsfeier 2021Am 25.August 2021 fand die feierliche Eröffnung des Ausbildungsjahres 2021/2022 in der generalistischen Pflege an der SKY Pflegeakademie Sangerhausen statt. Mittlerweile konnten wir bis zu 150 Schüler*innen in unserer Akademie begrüßen und ausbilden, wobei ca. 30% der Schüler*innen aus Ländern wie Vietnam, Marokko, Rumänien, Usbekistan, Bosnien und China kommen. Von der Geschäftsleitung Herr Matthias Freiling und Frau Annett Hoffmüller sowie der Schulleitung Frau Susanne Mittag-Lleshi wurden alle Gäste und Teilnehmer, insbesondere 38 angehende Pflegekräfte und 19 Pflegehelfer herzlich begrüßt.

Herr Dr. Gunnar Schellenberger, Präsident des Landtages Sachsen-Anhalt betonte in seinem Grußwort seine Wertschätzung gegenüber des Berufsbildes der Pflege und sagte seine Unterstützung beim Abbau des Fachkräftemangels in dieser Berufsgruppe zu.

In diesem Zusammenhang fand er auch anerkennende Worte zur innovativen Bildungsarbeit der SKY Pflegeakademie. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft für den neuen Bildungsgang unterstrich Herr Dr. Schellenberger eindrucksvoll seine klare Position zu unserem Anspruch an eine zukunftsorientierte Bildungsarbeit.

Als Schirmherr des Ausbildungsjahrgangs 2021/2022 lud Herr Dr. Gunnar Schellenberger, die Auszubildenden des eben genannten Jahrgangs zu einem gemeinsamen Tag in den Landtag ein. Dabei werden die Auszubildenden vom Landtagspräsidenten und Schirmherren Dr. Gunnar Schellenberger begrüßt. Im Anschluss findet ein Rundgang durch das Landtagsgebäude statt.

Neben der Anerkennung des Landtagspräsidenten, wurde die Bedeutung und Anerkennung der Pflege im ambulanten und stationären Versorgungsbereich auch von Herrn Jörg-Heinrich, stellv. Vorsitzender des Landespflegerates Sachsen-Anhalt, im seinem zweiten Grußwort in den Mittelpunkt seiner praxisorientierten Ausführung gestellt.

Einblicke und Sichtweisen, insbesondere aus der Altenpflege bildeten die Inhalte der Ausführungen ausgewählter Ausbildungspartner, dem DRK Kreisverband Bernburg, Frau Gabriele Kunert und der Caritas-Trägergesellschaft St. Mauritius gGmbH Magdeburg, Herr Peter Zur. Im Bereich der Altenpflege ist der Fachkräftebedarf besonders hoch.

Natürlich kamen auch unsere Schüler zu Wort. Frau Thi Thu Ha Nguyen (Vietnam) und Herr Amel Faclic (Bosnien) berichteten sehr authentisch von ihren bisherigen Erfahrungen und der wohltuenden Atmosphäre im gesamten Ausbildungsgeschehen.

Gemäß unserem zentralen Motto “Start in die Zukunft” rundeten die Vertreter vom Team TDG, Gesundheits- und Pflegewissenschaften von der Medizinischen Fakultät MLU Halle Herr Dr. Karsten Schwarz und Herr Dr. Denny Paulicke mit ihren “Zukunftsgedanken” das offizielle Eröffnungsprogramm ab.

In einer kleinen Ausstellung demonstrierten sie die Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Unterstützung im Pflegealltag und zeigten weitere innovative Entwicklungen auf. Die Aufnahme und der Ausbau der Digitalisierung in die Ausbildungsinhalte der SKY Pflegeakademie wird auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den genannten Vertretern der Gesundheits- und Pflegewissenschaften erfolgen.

SKY Pflegeakademie Eröffnungsfeier 2021

