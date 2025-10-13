20 Herzensbotschaften für Gesundheit und innere Stärke

Viele Menschen kennen das: Man sammelt Befunde, probiert Therapien, doch Schmerzen, Schlafprobleme und Stress bleiben – Diagnosen widersprechen sich, Tabletten lindern nur kurzfristig. „Du bist die beste Medizin“ bündelt fundiertes Wissen und praxisnahe Impulse aus 22 Fachgebieten zu einer klaren Botschaft: Gesundheit entsteht dort, wo wir Zusammenhänge verstehen – von Kindheitsprägungen über Hormone und Gender-Gap bis zu Geldsorgen und Alltagsstress. In 20 Kapiteln geben Expertinnen und Experten Einblick in Epigenetik, Ayurveda, Herzenergie, Burn-out-Prävention und mehr und übersetzen Erkenntnisse in alltagstaugliche Schritte. Der Fokus liegt auf Selbstwirksamkeit und Herzenskraft: Körpersignale lesen, hinderliche Muster lösen, weibliche Warnzeichen ernst nehmen, verdeckte Stressoren sichtbar machen – und Rituale etablieren, die wirklich tragen. Für alle, die nicht auf die nächste Pille warten wollen, sondern endlich ganzheitlich gesund leben möchten – nachhaltig, mit Herz und Verstand.

Warum dieses Buch jetzt wichtig ist

Körpersignale verstehen: Beschwerden als Botschaften lesen – statt sie zu übertönen.

Biografie ernst nehmen: Kindheitsprägungen erkennen und transformieren.

Gendermedizin beachten: Frauenherzen senden andere Warnzeichen.

Soziale Faktoren sehen: Armut, Geldsorgen und Dauerstress machen verborgen krank.

Alltag verändern: Wirksame Rituale gegen Erschöpfung und Burn-out.

Stimmen aus dem Buch

„Selbstwirksamkeit beginnt, wenn wir Muster erkennen – und liebevoll anders handeln.“

„Das Herz ist mehr als eine Pumpe: Es ist Taktgeber für innere Ausrichtung.“

„Gesundheit braucht soziale Gerechtigkeit – und praktische Werkzeuge für den Alltag.“

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.