Ruby auf dem Do der Meister

Jugendroman über Mut, Selbstbehauptung und Freundschaft: Dojo-Prinzipien für Haltung, klare Grenzen und ein starkes „Nein“.

Ruby, ein Mädchen aus der Welt Milo, verstummt nach einer bedrohlichen Begegnung mit den Brüdern Zargel und den Zets. Die Angst scheint größer zu werden – bis sie hinter ihrem Schrank ein kleines Loch entdeckt. Dahinter liegt ein Dojo, in dem Menschen, groß wie Riesen, Kampfsport trainieren. Ruby beobachtet, übt heimlich mit und spürt, wie ihr innerer Mut zurückkehrt. Mit ihrer Freundin Pola entwickelt sie Strategien, um sich zu behaupten: klare Grenzen, ein deutliches „Nein“ und der Mut, für andere einzustehen. Je sicherer Ruby wird, desto näher kommt sie dem alten Geheimnis um Milo und ihre Ahnin Leska – und als die Zets wieder auftauchen, kennt Ruby ihren Weg, ihren eigenen „Do“.

Der Roman vermittelt niedrigschwellig Prinzipien der Selbstverteidigung: Aufmerksamkeit, Haltung, Stimme und solidarische Freundschaft. Er ermutigt junge Leser*innen, auf das eigene Gefühl zu hören, Unterstützung zu suchen und Stärke zu trainieren – im Kopf wie im Körper. Die bildhafte Sprache und die Dojo-Bilder machen komplexe Themen zugänglich und eröffnen Gespräche in Familie, Schule und Verein. (nach Buchrückseite).

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

