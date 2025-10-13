newgen medicals Digitale Körperfettwaage mit Handsensoren

Smarte Gewichtsüberwachung dank App

– Digitale Körperfettwaage mit Handsensoren

– Mit 8 Elektroden

– Kapazität: bis 180 kg

– Synchronisierung mit Apple Health, Google Fit, Fitbit und Samsung Health

– Farbe: schwarz

Die digitale Körperfettwaage mit Handsensoren von newgen medicals hilft einem dabei, seine Fitness- und Gesundheitsziele noch besser zu erreichen. Die 8 Elektroden messen nicht nur das Gewicht, sondern liefern auch präzise Daten zur Körperzusammensetzung – ganz bequem in den eigenen vier Wänden. Die Körperdaten lassen sich ganz einfach per App überprüfen. So behält man stets den Überblick über Gewicht, Muskelmasse und Körperfett!

Durch die zusätzlichen Sensoren in den Handgriffen erhält man eine besonders umfassende Auswertung des Körpers – vom Oberkörper bis zu den Beinen. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 180 kg eignet sich die Waage für die ganze Familie. Einfach die Handsensoren während der Messung berühren und schon bekommt man zuverlässige Ergebnisse direkt auf das Smartphone oder Tablet!

Ist die Waage mit der App verbunden, überträgt man die Messwerte direkt an die Gesundheits-App! So sieht man jederzeit, wie sich die Werte entwickeln – direkt auf dem Smartphone oder Fitnessarmband.

– Digitale Körperwaage mit App-Anbindung

– Accounts für die ganze Familie: Unterstützt bis zu 24 Benutzerprofile

– Einfache Verbindung per App: kostenlose App zur genauen Überwachung von Körperdaten

– Bluetooth-kompatibel

– Hohe Gewichtskapazität: Belastbar bis max. 180kg.

– Flexible Gewichtseinheiten: Anzeige in kg, lb und lb:st.

– Betriebstemperatur: Verlässlich von 10°C bis 40°C.

– Funktioniert bei Luftfeuchtigkeit: Betrieb bei 20% bis 90% relativer Luftfeuchte.

– App-kompatibel mit iOS & Android: Ab iOS 8.0 bzw. Android 6.0.

– Material: Aus ABS-Kunststoff und verstärktem Glas.

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA, 1,5V (bitte dazu bestellen)

– Maße: 33 x 30 x 3 cm, Gewicht: 2,06 kg

Die digitale newgen medicals Körperfettwaage mit Handsensoren und Bluetooth-App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1536-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/2zGaxYDZMmoAHHG

