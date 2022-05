Durch Social Selling zum Erfolg

Gratis Webinar von Nabenhauer Consulting

Steinach im Mai 2022 – Ohne Bremsspuren setzt die Nabenhauer Consulting ihren Erfolgskurs fort und bringt mit dem Webinar “Wie Sie einfach über Social Media Kundenkontakte aufbauen und Ihre Reichweite vergrössern” ein aktuelles Angebot auf den Markt. Bei der Überlegung, durch welche Kanäle man Produkte oder Dienstleistungen verkaufen kann, spielt das Social Selling eine immer größere Rolle. Verkaufen über soziale Netzwerke ist nicht schwer und meist auch kostengünstig darstellbar. Das kann man ideal für Social Selling nutzen, – wenn man die richtige Strategie hat. Mit diesem Webinar erhalten die Kunden Möglichkeit viele Unternehmensziele damit effizient zu erreichen und die Neukunden Akquise damit zu automatisieren. Hier können Sie Ihren Webinar-Termin auswählen:

https://nabenhauer-consulting.com/social-media-kontaktaufbau-webinar-2/

Wie kommt ein Verkauf über Social Selling zustande? Social Selling via LinkedIn ist anders als Verkaufen über Facebook oder Instagram. Niemand will sofort nach der Kontaktaufnahme mit einem teuren Angebot konfrontiert werden, sondern Kontakte sollten zunächst erst einmal gepflegt werden. Die Vorteile der Social Media Strategie von Nabenhauer Consulting liegen auf der Hand: man nutzt Social Media richtig, gewinnt darüber neue Kunden und positioniert man sich als Experte zu seinem Thema. Im Webinar “Wie Sie einfach über Social Media Kundenkontakte aufbauen und Ihre Reichweite vergrössern” erfahren die Teilnehmer, wie sie die Social Media Plattformen erfolgreich zur Kundengewinnung einsetzen können.

In diesem kostenlosen, direkt abrufbaren Webinar zeigt Robert Nabenhauer seine eigene Methode zur Kundengewinnung, die er seit über 11 Jahren erfolgreich anwendet.

Mehr zur Geheimwaffe im Gratis Webinar erfahren: https://nabenhauer-consulting.com/social-media-kontaktaufbau-webinar-2/

Die Vorteile von effiziente Dienstleistungen von Nabenhauer Consulting liegen auf der Hand: die Teilnehmer erfahren, wie sie kontinuierlich ihre Kontakte mithilfe der unterschiedlichen Social Media Plattformen ausbauen, wie sie aus Interessenten loyale Kunden machen und vor allem wie sie das alles automatisieren. Sie lernen die einzelnen Umsetzungsschritte kennen, um täglich frische Kontakte auf Autopilot zu generieren und von einem echten Online Business zu profitieren.

Die Geschäftsführung der Nabenhauer Consulting ist von der Strategie für ihren Einsatz von Social Media restlos überzeugt: “Am Ende bekommen Webinar Teilnehmer einen Plan in die Hand, anhand dessen sie ihren Kundenstamm aufbauen, und das alles, ohne in teure Werbeanzeigen zu Investieren,”- kommentierte Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting. Webinar Teilnehmer erkennen, was sie selber machen, was sie automatisieren können und was sie an Experten abgeben sollten.

Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Unternehmen. Die Kunden von Nabenhauer Consulting haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Robert Nabenhauer herauszuarbeiten, welche Ziele sie selbst mit der Tätigkeit verknüpfen, womit sie später ihr Geld verdienen wollen, wie sie wahrgenommen werden möchten.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

