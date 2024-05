easy software und PROXESS überzeugen auf der move it 2024 mit innovativen ECM-Lösungen

Essen, 6. Mai 2024 – Vom 24. bis 25. April 2024 lud die EASY SOFTWARE AG gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft PROXESS GmbH zum großen Digitalisierungs-Summit move it 2024 in den Europa-Park in Rust. Über 300 Branchenexperten, Kunden und Partner nahmen teil, um ECM-Lösungen und Produkt-Neuheiten zu erleben sowie sich über Themen und Trends der digitalen Transformation auszutauschen. Eine Ankündigung zur neuen ECM-Holding der Gastgeber bekam dabei einen Platz im Rampenlicht.

Unter dem Leitmotiv explore digital horizons. change the game“ bot der zweitägige Summit move it im Confertainment Center des Europa-Parks den Teilnehmern eine Vielzahl an Keynotes, Impulsvorträgen, Produktdemonstrationen sowie eine große Partner-Ausstellung mit spannenden Lösungen aus dem easy und PROXESS-Ökosystem.

Führende Keynote-Speaker wie der renommierte Zukunftsmanager Prof. Dr. Pero Mićić lieferten wertvolle Impulse und Strategien zur Bewältigung der digitalen Herausforderungen von Morgen. Produkt- und Branchenexperten zeigten anhand von konkreten Praxisbeispielen und Produkt-Sessions, wie Unternehmen von einem ganzheitlichen Digitalisierungsmanagement mit Lösungen von easy, PROXESS und Habel in der Finanzbuchhaltung, Legal & Compliance, IT oder Human Resources profitieren.

Einen umfassenden Überblick über die aktuelle und zukünftige Entwicklung der ECM-Branche präsentierte Andreas Zipser, CEO der easy Gruppe, und gab gemeinsam mit PROXESS Geschäftsführer und neuem Chief Revenue Officer bei easy, Martin Fecker, vertiefte Einblicke in die Unternehmensstrategie der easy Gruppe.

Ein Höhepunkt war dabei die offizielle Vorstellung der Conrizon AG, die eine neue Schirmgesellschaft etablierter ECM-Marken und Software-Lösungen für revisionssichere Archivierung, Rechnungseingangsverarbeitung, Vertragsmanagement sowie Personalmanagement bildet. Conrizon stützt die Vision der easy Gruppe und Tochtergesellschaften in der Ausrichtung weitere Lösungen und Unternehmen unter diesem Dach zu vereinen, um Kunden mit etablierten Enterprise Content Management Produkten und gebündelter Expertise in ihrer Digitalisierungsstrategie erfolgreich zu machen.

„Als Dachmarke hat Conrizon den Anspruch, der europäisch führende Anbieter von ECM-Lösungen zu werden, auch mittels weiterer Akquisitionen. Wir erweitern damit die strategische Ausrichtung der easy und den Horizont des bisherigen Dokumentenmanagements um ein KI-gestütztes Informationsmanagement, auf Basis, der durch Workflows generierten und in den Archiven vorgehaltenen Daten. Dies bedeutet einen erheblichen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden. Mit Conrizon verbinden wir somit eine umfassende Marken- und Wachstumsstrategie mit hoher langfristiger Investitionssicherheit für unsere Kunden und Interessenten“, erklärt Andreas Zipser.

Passend dazu demonstrierte Marcel Etzel, Chief Product & Technology Officer von easy, das Digitale Archiv der Zukunft und die Möglichkeiten der KI-gestützten Transformation von administrativen – vormals wertlosen – Daten in wertvolle analytische Ressourcen.

Zusätzlich zu den Keynotes informierten sich die Teilnehmer in detaillierten Produkt-Breakouts über Produktentwicklungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Lösungen. An mehreren Meet the Expert-Stände konnten die Teilnehmer mit Produktexperten von easy, PROXESS und HABEL den persönlichen Austausch zu individuellen Fragestellungen vertiefen.

Philip Heinecke, beim easy Partner HENRICHSEN4easy im Partnermanagement tätig, zum Event: „Die move it hat gezeigt, welche Mehrwerte Kunden von dem Zusammenschluss der easy und PROXESS in Zukunft haben werden. Es war ein großartiges Event und es hat uns sehr gefreut, mit so vielen Branchenexperten in den Austausch zu gehen.“

Zum Abschluss des Kunden-Summits entführte der iPad Zauberer Simon Pierro die Gäste thematisch passend mit seiner AI Magic Show in die Zukunft der KI.

Fortgesetzt wurde die move it am 26. April mit dem Partnertag für das easy und PROXESS Ökosystem. Damit war auch der letzte Tag des diesjährigen Summits geprägt von Wachstumsthemen, neuen Geschäftsmodellen und Transformationslösungen für den Kundenerfolg.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere gemeinsamen Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Namhafte Marken unserer Tochtergesellschaften wie PROXESS und HABEL ergänzen dieses Angebot. www.easy-software.com/de/

