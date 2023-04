Effektive Strategieumsetzung: Quantive startet neues Accelerate-Programm

„Quantive Accelerate“ ist eine maßgeschneiderte Kombinationslösung aus Software und Consulting, um Unternehmen aller Größen bei der erfolgreichen Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen

Denver (USA)/München, 6. April 2023 – Quantive, ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für effektive Strategieumsetzung, startet sein neues Programm „Quantive Accelerate“. Dabei handelt es sich um eine Kombinationslösung, die die Quantive-Results-Plattform mit unternehmensweitem Coaching und End-to-End-Support zusammenbringt. Zielgruppe des Programms sind Unternehmen, die das sogenannte OKR-Modell ( Objectives and Key Results) möglichst effizient einführen wollen.

Die Umstellung auf neue, effektivere Planungs- und Umsetzungsprozesse kann für Unternehmen ein langwieriger und herausfordernder Prozess sein. Ohne klare Vorgaben und ohne strukturierten Zeitplan benötigen langfristige Projekte deutlich mehr Ressourcen als angedacht, die ursprünglich avisierte Wertschöpfung wird nicht oder nicht ausreichend realisiert. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten halten sich viele Unternehmen deshalb mit umfangreichen Transformationsinitiativen zurück, die etwa Beispiel im Bereich Digitalisierung oder Nachhaltigkeit notwendig wären.

Die OKR-Management-Methode ist eine Möglichkeit, solche komplexen Vorhaben strukturiert und zielorientiert anzugehen. Ihre Einführung kann für Unternehmen allerdings herausfordernd sein. Das neue Programm „Accelerate“ von Quantive zielt darauf ab, dieses Risiko im Change-Management zu minimieren. Durch Kombination von maßgeschneiderter Anleitung auf der Quantive-Results-Plattform mit individueller OKR-Beratung und -training bietet Quantive seinen Kunden künftig ein ganzheitliches Unterstützungsprogramm, um die Einführung eines ausgereiften OKR-Prozesses im Unternehmen zu beschleunigen.

Dabei besteht jedes Programm aus Kernelementen wie Coaching von Führungskräften, Aktivierung und Schulung von sogenannten OKR-Champions, Setup von OKR-Prozess und OKR-Architektur sowie Reportings zu deren strukturellen Fortschritt, die zusammen mit der kürzlich erfolgreich eingeführten Beratungssparte Quantive Consulting auf die individuelle Konstellation des Kunden zugeschnitten werden. Mit diesem präskriptiven Ansatz ermöglicht Quantive Accelerate Unternehmen, in ihrer OKR-Implementierung schneller erste Ergebnisse zu erzielen und stattet sie gleichzeitig mit allen Mitteln aus, die OKR-Strategie langfristig erfolgreich einzusetzen.

„Die meisten Unternehmen sind offen für Transformation. Sie sehen jedoch oft nicht, dass Transformation kein einmaliges Ereignis, sondern ein mehrstufiger Prozess ist“, sagt Ivan Osmak, CEO von Quantive. „Mit unserem Quantive-Accelerate-Programm wollen wir Unternehmen dabei helfen, ihre strategischen Initiativen besser umzusetzen, unternehmensweite Ziele strukturierter zu erreichen und ihr Geschäft zu transformieren, indem wir unsere Strategy Execution Platform und die OKR-Methode effektiv einsetzen. Quantive Accelerate hilft Unternehmen, indem es die Vision und den Fahrplan dafür liefert.“

Mehr Informationen über Quantive und die Quantive-Lösungen finden Sie unter www.quantive.com.

Über Quantive

Quantive (vormals Gtmhub) ist eine weltweit führende, digitale Plattform zur Konzeption, Verwaltung und Umsetzung von Unternehmensstrategien und deren komplexen Teilprojekten, die auf der OKR-Management-Methodik (Objectives and Key-Results) basiert. Durch die Visualisierung und Verknüpfung von langfristigen Unternehmenszielen mit den vorhandenen Kapazitäten transformiert Quantive die Arbeitsweise in Organisationen in Richtung einer effizienteren wie transparenteren Koordination. Das gleichnamige, 2015 in Denver gegründete Unternehmen unterstützt mit seiner Plattform bereits mit mehr als 2.000 Kunden weltweit – darunter etablierte Konzerne verschiedener Industrien, Start-Ups, Non-Profit-Organisationen und Behörden – dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen, ihre Ressourcennutzung zu optimieren und eine OKR-basierte Transformation voranzutreiben. Mehr Informationen unter www.quantive.com

